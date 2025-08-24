सुबह खाली पेट चबा लें गुड़ के साथ लहसुन की कलियां, मिलेंगे ये सभी फायदे

लहसुन और गुड़ दोनों अपने-अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं. लहसुन में पाया जाने वाला पावरफुल कंपाउंड एलिसिन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिल को हेल्दी रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. गुड़ में आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव हेल्थ सुधारते हैं, ब्लड को डिटॉक्स करते हैं और एनर्जी लेवल बनाए रखते हैं. जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके औषधीय फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं.



लहसुन और गुड़ के फायदे



डाइजेस्टिव हेल्थ: लहसुन डाइजेशन को तेज करता है, जबकि गुड़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बैलेंस करता है. इसलिए यह कॉम्बिनेशन एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन जैसी समस्याओं से राहत देता है.



दिल की सेहत: लहसुन के एलिसिन और सल्फर कंपाउंड्स ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं. गुड़ में पोटैशियम और मैग्नीशियम दिल की मांसपेशियों को हेल्दी रखते हैं. इससे दिल मजबूत होता है और बीपी कंट्रोल में रहता है.



इम्यूनिटी बढ़ाना: लहसुन में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो इंफेक्शन से लड़ते हैं. गुड़ के एंटीऑक्सिडेंट्स इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं, जिससे आप बार-बार सर्दी-जुकाम जैसे इंफेक्शन से बचते हैं.



एनर्जी में बढ़ोतरी और हीमोग्लोबिन सुधार: गुड़ आयरन से भरपूर होने के कारण खासकर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करता है. इससे थकान और कमजोरी में राहत मिलती है. पुरुषों में भी थकावट कम होती है.



डिटॉक्सिफिकेशन: यह कॉम्बिनेशन लिवर से टॉक्सिन्स को निकाल कर शरीर को अंदर से साफ करता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है.



सावधानियां और उपयोग के तरीके:

अगर आपको एसिडिटी, अधिक बॉडी हीट या सीने में जलन की समस्या है, तो इसे न लें.



सेंसिटिव स्किन या स्किन एलर्जी वालों को सावधानी से या कम मात्रा में ही इसे लेना चाहिए.



प्रेग्नेंसी में या ब्रेस्टफीड के दौरान इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है.



गर्मियों में यह कॉम्बिनेशन कम मात्रा में लें, जैसे आधी से एक कली लहसुन और 5-7 ग्राम गुड़. इसे दिन में दो से तीन बार ही सेवन करें.



खाने के बाद कूलिंग ड्रिंक जैसे नारियल पानी, पुदीना पानी या धनिया पानी जरूर पिएं ताकि शरीर की गर्मी कंट्रोल रहे.



डायबिटीज के मरीजों को गुड़ में शुगर होने के कारण यह नुस्खा नहीं अपनाना चाहिए.



खाने का तरीका-



लहसुन की कलियों को बारीक काटें या हल्का क्रश करें, इसे सीधे न खाएं. गुड़ के साथ मिलाकर चबाकर खाएं. इसे खाली पेट सुबह या शाम के समय लेना बेहतर होता है. गर्मियों में रोजाना लेने की जरूरत नहीं, सप्ताह में 2-3 बार पर्याप्त है.



