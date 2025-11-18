scorecardresearch
 

Feedback

Fatty Liver: फैटी लिवर होने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, AIIMS डॉक्टर की सलाह भूलकर भी न करें इग्नोर

Fatty Liver: लिवर डॉक्टर सौरभ सेठी ने हाल ही में फैटी लिवर के 7 शुरुआती संकेत बताए हैं. इन्हें पहचान कर आप वक्त रहते अपने लिवर को खराब होने से बचा सकते हैं. इनमें बिना वजह वजन बढ़ना, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना जैसी कई समस्याएं शामिल हैं.

Advertisement
X
फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण (Photo- Instagram@/Saurabh Sethi)
फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण (Photo- Instagram@/Saurabh Sethi)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और स्ट्रेस की वजह से फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. 1990 में जहां इसके लगभग 2.4 करोड़ मामले थे जो 2021 में बढ़कर 4.8 करोड़ से भी ज्यादा हो गए. साइंसडायरेक्ट के मुताबिक, 2050 तक यह संख्या लगभग 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है.

AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके लिवर डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कुछ संकेत बताए हैं जो यह बताता है कि आपका लिवर परेशानी में है और आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है.

1. अचानक वजन बढ़ना

सम्बंधित ख़बरें

Vitamin For Fatty Liver
फैटी लिवर का जोखिम कम कर सकता है ये एक विटामिन! डॉक्टर ने बताया 
Leg Swelling danger
पैरों में दिखता है हार्ट फेलियर का शुरुआती संकेत, सर्जन ने किया आगाह 
Unhealthy foods for liver (Photo: AI Generated/Instagram@theliverdr)
Liver धीरे-धीरे निगल रहा है ‘जहर’! 'द लिवर डॉक्टर' ने बताए 5 खतरनाक फूड्स 
Fatty Liver (Photo: AI Generated)
चुपके से बढ़ती है फैटी लिवर की बीमारी! जानें किस स्टेज पर बढ़ता है खतरा  
liver fibrosis disease reason can be tetrachloroethylene (PCE) chemical commonly used in dry cleaning
हवा-पानी से शरीर में जाकर लिवर सड़ा रहा खतरनाक केमिकल! ये लोग अधिक जोखिम में 

डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार लाइफस्टाइल और डाइट सेम होने के बावजूद भी अगर आपका वजन अचानक तेजी से बढ़ने लगा है, खासकर पेट के आसपास तो यह फैटी लिवर का शुरुआती संकेत हो सकता है.

2. हमेशा थकान महसूस होना

अच्छी नींद और आराम करने के बाद भी अगर आपको लगातार कमजोरी और थकान महसूस होती है तो यह लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है.

3. पेट में दर्द रहना

अगर आपके पेट में हमेशा दर्द रहता है खासकर दाईं तरफ ऊपर की ओर दर्द या सूजन महसूस होती है तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है.

Advertisement

4. हल्की चोट पर भी नीले निशान पड़ना या खून निकलना

अगर मामूली चोट लगने पर भी आसानी से नीले निशान पड़ जाएं या खून बहने लगे तो यह एडवांस्ड फैटी लिवर का बड़ा संकेत हो सकता है.

5. पेशाब का रंग गहरा या पॉटी का रंग हल्का होना

अगर पेशाब बहुत गहरा दिखे या पॉटी का रंग बहुत हल्का हो जाए तो यह लिवर ठीक से काम न करने का संकेत हो सकता है.

6. कोलेस्ट्रॉल बढ़ना

हाई कोलेस्ट्रॉल जो दिल से जुड़ी बीमारी है, वह अक्सर फैटी लिवर वालों में देखने को मिलती है. ऐसे में अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्या है तो इसे इग्नोर न करें.

7.  त्वचा और आंखों का पीला पड़ना

 त्वचा और आंखों का पीला होना (जॉन्डिस) लिवर की गंभीर समस्या या फैटी लिवर का शुरुआती संकेत हो सकता है.

तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो इसे हल्के में न लें. समय रहते जांच करवाएं, बैलेंस डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और वजन ज्यादा न बढ़ने दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement