कैंसर ट्रीटमेंट पर बोलकर बुरी फंसी सोनाली बेंद्रे, लिवर डॉक्टर ने लिया आड़े हाथ

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की डॉक्टर साइरिएक एबी फिलिप्स (Cyriac Abby Philips) ने कड़ी आलोचना की है. एबी फिलिप्स एक भारतीय हेपेटोलॉजिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर 'द लिवर डॉक' के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने सोनाली की पोस्ट पर सवाल उठाया और कहा कि आपका कैंसर कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी से ठीक हुआ, ना कि नेचुरोपैथी से.
सोनाली बेंद्रो ने क्या कहा था
दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने तीन दिन पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नेचुरोपैथी के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी.
उन्होंने लिखा, '2018 में जब मुझे कैंसर का पता चला तो मेरे नेचुरोपैथ ने मुझे ऑटोफैगी नाम की एक स्टडी के बारे में बताया. इसने मेरी रिकवरी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. इसलिए मैंने इसे पढ़ा, सीखा, एक्सपेरिमेंट किया… और धीरे-धीरे इसे अपने रूटीन में शामिल कर लिया और तब से मैं इसे फॉलो कर रही हूं.'
इसके बाद हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. साइरिएक एबी फिलिप्स ने सोनाली के इस पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोनाली की पोस्ट के जवाब में X पर लिखा, 'डियर मिस बेंद्रे. मुझे आपसे बेहतर की उम्मीद थी.'
'कैंसर से बचे लोग खासकर कैंसर को हराने वाले सेलिब्रिटीज साधारण कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक जरूरी एसेट/रिसोर्स होते हैं. मैं समझता हूं कि आप यहां झोलाछाप चीज को बढ़ावा देकर मदद नहीं कर रही हैं.'
फिलिप्स ने आगे कहा, '2018 में आपको स्टेज 4 मेटास्टैटिक एंडोमेट्रियल कैंसर का पता चला था. आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी समेत कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क चली गईं. 2019 में आपने बताया कि आप ठीक हो गईं और वापस भारत आ गईं. कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के बाद आपका कैंसर ठीक हुआ. नेचुरोपैथी की वजह से नहीं. ऑटोफैगी की वजह से नहीं.'
ऑटोफैगी बस रिसाइक्लिंग सिस्टम
फिलिप्स ने ऑटोफैगी को बस सेल्स का रिसाइक्लिंग सिस्टम बताया और कहा कि यह दावा कि फास्टिंग ( उपवास) इसे कैंसर के इलाज या रोकथाम के लिए एक्टिवेट करता है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है.
उन्होंने बिना पुख्ता रिसर्च वाले दूसरे इलाजों के बारे में भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि नेचुरोपैथी की आड़ में किए जाना वाला कैंसर का इलाज धोखाधड़ी है और ये एक गंभीर मामला है.
बेंद्रे ने हालांकि अभी तक उनकी कमेंट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
समांथा पर साधा था निशाना
इस साल की शुरुआत में लिवर डॉक्टर ने एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु की भी तीखी आलोचना की थी. उन्होंने समांथा को वायरल इंफेक्शन के इलाज के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेबुलाइजेशन का इस्तेमाल करने की सलाह देने के लिए उन्हें 'अनपढ़ और गंवार' बताया था.
क्या है नेचुरोपैथी
नेचुरोपैथी शरीर की खुद को ठीक करने की नैचुरल क्षमता को सपोर्ट करने की बात करता है. यह इलाज का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दवाओं और सर्जरी के बिना हर्बल दवा, न्यूट्रिशन, हाइड्रोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव के जरिए मरीज को हील करने पर फोकस किया जाता है.
आपको बता दें कि डॉक्टर साइरिएक एबी फिलिप्स आयुर्वेद और बाकी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की अक्सर आलोचना करते हैं. उन्हें लिवर और पित्त विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल है और उन्होंने हेपेटोलॉजी में कई पुरस्कार जीते हैं.