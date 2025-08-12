खाने खाने के तुरंत बाद ना करें ये काम, आयुर्वेद में भी है सख्त मनाही

हमारे जीवन में सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद की हमारी आदतें भी हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालती हैं? हमें सिखाया जाता रहा है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और कब खाना चाहिए. लेकिन कम ही लोग बात करते हैं कि खाने के बाद क्या करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को पूरा फायदा मिल सके. गलत आदतें हमारे पाचन को कमजोर कर सकती हैं, भले ही हम कितना भी हेल्दी खाना खाएं.

पाचन प्रक्रिया खाने के बाद दो से चार घंटे तक चलती है. इस दौरान हमारा शरीर खाने को तोड़कर उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करता है. इस जरूरी समय के दौरान हमें अपने शरीर का खास ध्यान रखना चाहिए.

पहली बड़ी गलती जो अक्सर देखी जाती है, वह है खाना खाने के तुरंत बाद लेटना या सो जाना, खासकर दोपहर या रात के खाने के बाद. इससे पाचन कमजोर हो जाता है, एसिडिटी बढ़ती है और भारीपन महसूस होता है. बेहतर होगा कि खाने के बाद थोड़ी देर बैठें या वज्रासन जैसे योगाभ्यास करें, जिससे पाचन सही बने और शरीर तरोताजा महसूस करे. इसके बाद आप बाएं करवट लेट सकते हैं, इससे पाचन और भी सुचारू होता है.

Advertisement

दूसरी गलती है ठंडा पानी या चाय तुरंत खाना खाने के बाद पीना. आयुर्वेद के अनुसार यह हमारे पाचन अग्नि को कम कर देता है. बेहतर है कि खाने के 15-20 मिनट बाद थोड़ा गर्म पानी लें, जिससे पाचन सही चलता रहे.

तीसरी गलती है सिगरेट का सेवन खाना खाने के बाद करना. ये आदत सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. इसकी बजाय इलायची या सौंफ खाएं, जो मुँह को ताजी खुशबू देने के साथ पाचन में मदद करती हैं.

चौथी बड़ी गलती है खाने के तुरंत बाद नहाना. नहाने से ब्लड फ्लो स्किन की ओर बढ़ जाता है और पाचन में बाधा आती है. आपको खाना खाने से लगभग 45 मिनट पहले नहाना चाहिए.

पांचवीं गलती है खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स खाना. फ्रूट्स जल्दी फर्मेंट होते हैं और खाने के साथ मिलकर गैस और पेट फूलने की समस्या कर सकते हैं. बेहतर है कि फ्रूट्स को खाने से आधे घंटे पहले या दो घंटे बाद खाएं.

छठी गलती है इंटेंस एक्सरसाइज या तेज वॉकिंग खाने के तुरंत बाद करना. इससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है. हल्का और धीमे चलना, लगभग 100 कदम, खाने के बाद सही रहता है.

सातवीं गलती है खाने के तुरंत बाद फोन, लैपटॉप देखना या काम करना जिससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और पाचन कमजोर पड़ता है. खाने के बाद कम से कम पांच मिनट शांत बैठें और धीरे-धीरे सांस लें.

Advertisement

---- समाप्त ----