वजन कम करने के लिए कैसे पिएं मेथी का पानी? यहां जानें सही तरीका

मेथी के बीजों का पानी एक मैजिकल ड्रिंक है जो वेट लॉस करने में मदद करता है और स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसका सेवन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

मेथी के पानी से कैसे करें वजन कम (photo: AI Gemini)
मेथी के पानी से कैसे करें वजन कम (photo: AI Gemini)

मेथी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. मेथी का सेवन करने से कई तरह की दिक्कतें कम होती है. आयुर्वेद में भी मेथी और इसके बीजों के फायदों के बार में गया है. भारतीय खाने में मेथी के बीजों का तड़का लगाया जाता है जिससे खाने में काफी अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है. वेट लॉस, डाइजेशन, ब्लड शुगर कंट्रोल, और स्किन व हेयर के लिए भी मेथी फायदेमंद मानी जाती है. मेथी के बीजों को रातभर पानी में भगोकर सुबह उसका सेवन करने से भी कई तरह के फायदे मिलते हैं . आइए जानते हैं इनके बारे में-

मेथी दाना पानी पीने के फायदे:

1. वजन कम करने में सहायक- मेथी दाना में मौजूद सॉल्युबल फाइबर भूख कम करने में मदद करता है. जब ये फाइबर पानी में घुलता है तो यह जेल जैसा बनता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और ओवरईटिंग कम होती है. इससे अकेले कैलोरी कम करने में मदद मिलती है. साथ ही इसमें मौजूद लेक्टोमेन नामक पदार्थ मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होता है.

2. डाइजेशन बेहतर बनाता है- मेथी दाना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जो पाचन क्रिया सुधारता है. यह एक तरह से प्रीबायोटिक्स की तरह काम करता है, जिससे खाना अच्छी तरह पचता है और कब्ज या गैस जैसी समस्याएं नहीं होती हैं.

3. ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटाता है- मेथी दाना में मौजूद अल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे कम्पाउंड बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मददगार होते हैं. इसमें पोटैशियम भी होता है, जो सोडियम के असर को कम करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मदद करता है.

4. ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है- मेथी दाना का पानी कार्बोहाइड्रेट की अवशोषण प्रक्रिया को धीमा कर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. इससे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लक्षणों में सुधार होता है और डायबिटीज का खतरा कम होता है.

5. मसल्स बढ़ाने में सहायक- कुछ रिसर्च बताती हैं कि मेथी एक्सट्रेक्ट लेने से मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर होता है, और बॉडी फैट कम होता है. जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है और एक्सरसाइज पर्फॉमेशन बेहतर होता है.

6. स्किन के लिए लाभकारी- मेथी दाना फ्री रेडिकल्स को कम करके स्किन की डेड सेल्स को रिपेयर करता है और नए सेल्स को बढ़ावा देता है. इसका पेस्ट स्किन एक्सफोलिएट करता है, कॉम्प्लेक्शन सुधारता है, और फाइन लाइन्स कम करता है. साथ ही यह सनस्क्रीन की तरह सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव कम करता है.

7. बालों के लिए फायदेमंद- मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड बालों को मजबूत करते हैं, डैंड्रफ कम करते हैं, हेयर फाल और हेयर थिनिंग को रोकते हैं. इसके बीजों को पानी में भिगोने से जो स्लिपरी सब्सटेंस बनता है, वह बालों की कंडीशनिंग और चमक बढ़ाने में मदद करता है.

मेथी के बीजों का पानी कैसे बनाएं: एक कप पानी में एक चम्मच मेथी दाना रात भर भिगो दें. सुबह इस पानी को मध्यम आंच पर गरम करें, फिर छान लें. चाहें तो थोड़ा ताजा नींबू का रस भी मिला सकते हैं. मेथी दाना को भूनकर पाउडर बनाकर भी उपयोग किया जा सकता है. -

---- समाप्त ----
