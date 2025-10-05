scorecardresearch
 

Feedback

Foods for gas and bloating: आपको भी खाने के बाद होती है ब्लोटिंग, अपनाएं हार्वर्ड के डॉक्टर के बताए टिप्स

Foods for gas and bloating: खाने के बाद पेट फूलना या भारीपन महसूस होना आम समस्या है. कई बार हेल्दी खाना खाने के बाद भी पेट असहज लगता है या गैस बनने लगती है. ऐसे में आज हम आपको हार्वर्ड के डॉक्टर के बताए कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो गैस बनने और पेट फूलने की समस्या से आपको राहत दिला सकते हैं.

Advertisement
X
फूड्स जो ब्लोटिंग से देंगे राहत (photo-AI generated)
फूड्स जो ब्लोटिंग से देंगे राहत (photo-AI generated)

क्या आपको भी खाने के बाद पेट भारी-भारी सा लगने लगता है. दुनियाभर में बहुत सारे लोग ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या से परेशान रहते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ हेल्दी खाने की चीजें इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकती हैं. हार्वर्ड-ट्रेंड गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जो पेट की सूजन और भारीपन को कम करने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो ब्लोटिंग को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

कीवी 

फाइबर से भरपूर कीवी में एक्टिनिडिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन पचाने में मदद करता है. एक स्टडी के अनुसार, रोजाना दो कीवी खाने से कब्ज और पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है.

सम्बंधित ख़बरें

kapoor sisters look
कपूर सिस्टर्स का स्वैग, सगाई में अंशुला ने पहना बांधनी लहंगा... दिलकश लगीं जान्हवी-खुशी  
coldrif cough syrup action banned
जानलेवा Coldrif Cough Syrup पर देशभर में बैन, जानें... 
Heating honey can be dangerous
क्या गर्म पानी या चाय में शहद मिलाना सेफ है ! गलत तरीके से खाना होगा जानलेवा 
tips to protect kids from cyber crime
ऑनलाइन गेम्स का खतरनाक जाल! बच्चों को शिकार बना रहा साइबर क्राइम का नया हथकंडा 
swollen feet and damage liver
लिवर डैमेज होने पर पैर में दिखता है ये संकेत, नजरअंदाज करना जानलेवा 

सौंफ

सौंफ का इस्तेमाल बरसों से खाने के बाद पेट की गैस और सूजन कम करने के लिए किया जाता रहा है. ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी NIH की एक स्टडी के अनुसार सौंफ का तेल पेट फूलने और गैस जैसी IBS (इरिटेबल बॉउल सिंड्रोम) की परेशानी को कम करने में मदद करता है. खाने के बाद आप कुछ सौंफ चबाकर खा सकते हैं या इसकी चाय पी सकते हैं.

पपीता 

पपीते में पपेन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने और डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है. रिसर्च बताती है कि खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में पपीता खाने से पेट हल्का महसूस होता है.

Advertisement

अनानास 

अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने और सूजन कम करने में मदद करता है. खाने के बाद थोड़ी मात्रा में ताजा अनानास खाना या इसे सलाद में शामिल करना डाइजेशन के लिए बेहतर होता है.

खीरा 

खीरा पानी और फाइबर से भरपूर होता है. यह शरीर से ज्यादा सोडियम निकालने में मदद करता है जिससे वॉटर रिटेंशन और ब्लोटिंग कम होती है. इसे सलाद या नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement