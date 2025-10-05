Foods for gas and bloating: आपको भी खाने के बाद होती है ब्लोटिंग, अपनाएं हार्वर्ड के डॉक्टर के बताए टिप्स

क्या आपको भी खाने के बाद पेट भारी-भारी सा लगने लगता है. दुनियाभर में बहुत सारे लोग ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या से परेशान रहते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ हेल्दी खाने की चीजें इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकती हैं. हार्वर्ड-ट्रेंड गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जो पेट की सूजन और भारीपन को कम करने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जो ब्लोटिंग को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

कीवी

फाइबर से भरपूर कीवी में एक्टिनिडिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन पचाने में मदद करता है. एक स्टडी के अनुसार, रोजाना दो कीवी खाने से कब्ज और पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है.

सौंफ

सौंफ का इस्तेमाल बरसों से खाने के बाद पेट की गैस और सूजन कम करने के लिए किया जाता रहा है. ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी NIH की एक स्टडी के अनुसार सौंफ का तेल पेट फूलने और गैस जैसी IBS (इरिटेबल बॉउल सिंड्रोम) की परेशानी को कम करने में मदद करता है. खाने के बाद आप कुछ सौंफ चबाकर खा सकते हैं या इसकी चाय पी सकते हैं.

पपीता

पपीते में पपेन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने और डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है. रिसर्च बताती है कि खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में पपीता खाने से पेट हल्का महसूस होता है.

अनानास

अनानास में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने और सूजन कम करने में मदद करता है. खाने के बाद थोड़ी मात्रा में ताजा अनानास खाना या इसे सलाद में शामिल करना डाइजेशन के लिए बेहतर होता है.

खीरा

खीरा पानी और फाइबर से भरपूर होता है. यह शरीर से ज्यादा सोडियम निकालने में मदद करता है जिससे वॉटर रिटेंशन और ब्लोटिंग कम होती है. इसे सलाद या नाश्ते के तौर पर खा सकते हैं.

