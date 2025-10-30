scorecardresearch
 

सिर्फ 1 दिन की वॉक भी बढ़ा सकती है उम्र! एक्सपर्ट ने बताया कितने कदम चलें

ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश रिसर्च में सामने आया है कि अधिक उम्र की महिलाएं हफ्ते में एक दिन कितने कदम चलकर स्वस्थ्य रह सकती हैं और उम्र को बढ़ा सकती हैं. इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

अधिक उम्र की महिलाओं को फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. (Photo: AI Generated)
जिम जाने, हेल्दी डाइट लेने, फिजिकल एक्टिव बने रहने से आप अधिक समय तक जिएंगे ये बात तो आप हमेशा से ही सुनते आ रहे होंगे. यदि आप सोचते हैं कि लंबी उम्र पाने के लिए रोज जिम में घंटों एक्सरसाइज या दौड़ना जरूरी है तो आप गलत हो सकते हैं क्योंकि एक स्टडी ने साबित किया है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगभग 4,000 कदम चलना भी उम्र बढ़ा सकता है. स्टडी का कहना है कि यदि वृद्ध महिलाएं बिजी रहती हैं और रोज एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो थोड़ा समय देकर वे जीवन अच्छा कर सकती हैं और उम्र बढ़ा सकती हैं.

क्या कहती है रिसर्च?

ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश इस रिसर्च में करीब 72 वर्ष की आयु की 13,547 महिलाओं ने भाग लिया था जिसमें पाया गया कि पैदल चलने से उम्र बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

रिसर्च में सामने आया कि जो महिलाएं हफ्ते में 1 या 2 दिन 4,000 कदम चलती थीं, उनमें किसी भी कारण से मरने की संभावना 26 प्रतिशत कम होती है. वहीं हृदय रोग (सीवीडी) से मरने की संभावना 27 प्रतिशत कम होती है. जो हफ्ते में 3 या अधिक बार इतने स्टेप्स पैदल चलती हैं, उन्हें और अधिक फायदा होता है. यानी कि उन लोगों में जल्दी मौत का जोखिम करीब 40 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

कैसे हुई रिसर्च?

13,547 महिलाओं ने 2011 से 2015 के बीच लगातार 7 दिनों तक एक्सेलेरोमीटर (कदम गिनने वाले उपकरण) पहने, जिससे रिसर्चर्स को यह मापने में मदद मिली कि किसने कितने दिनों में 4,000 से 7,000 कदम अलग-अलग दिन चले. फिर लगभग 10 साल तक उनकी हेल्थ पर नजर रखी गई. इस दौरान भी रिसर्चर्स ने उनकी डेथ रेट और हार्ट डिसीज रेट का एनालेसिस किया. इस दौरान पाया गया कि 1765 महिलाओं (13 प्रतिशत) की मृत्यु हो गई जबकि 781 (5.1 प्रतिशत) को हार्ट की समस्या हुई.

सामने आया कि सीमित मात्रा में पैदल चलना फायदेमंद साबित हुआ. जो महिलाएं हफ्ते में एक या दो बार कम से कम 4,000 कदम चलती थीं, उनमें मृत्यु दर का जोखिम उन लोगों की तुलना में कम था जिन्होंने इतने कदम कभी चले ही नहीं. इससे पता चलता है कि छोटे-छोटे प्रयास भी लंबी उम्र में योगदान दे सकते हैं.

क्या होता है पैदल चलने से?

रिसर्चरों का कहना है कि 4,000 कदम चलना भी शरीर के मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट हेल्थ पर सकारात्मक असर डालता है. यानी छोटी-छोटी दूरी चलना भी आपके दिल और शरीर दोनों को फायदा पहुंचा सकता है. जीवित रहने के लिए आपकी रोजाना की कंसिस्टेंसी के बजाय कुल एक्टिविटी की मात्रा सबसे अधिक मायने रखती है.

रिसर्च बताती है कि हफ्ते में एक बार सिर्फ 30-40 मिनट पैदल चलने से समय से पहले मृत्यु का खतरा काफी कम हो सकता है. इसके अलावा 1-2 दिन से अधिक पैदल चलने या 5,000-6,000 कदम चलने से अधिक फायदा होता है.

