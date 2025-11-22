गर्म पानी से नहाते हुए 24 साल का लड़का बेहोश! जिम जाने वाले हो जाएं सावधान, अमेरिकी डॉक्टर ने दी वॉर्निंंग

Hot Showers After Gym Can Be Risky: हाल ही में खबर आई कि एक 24 साल का युवक जिम के बाद सीधे हॉट शॉवर लेने के दौरान बेहोश हो गया. यह घटना सुनकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि हम अक्सर जिम के बाद तुरंत गर्म पानी से शॉवर लेना एक आम बात हैं. लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही अहम बात की ओर ध्यान दिलाया है. एक्सरसाइज करने के फौरन बाद हॉट वॉटर शॉवर लेना कुछ लोगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसे लेकर अमेरिकी डॉक्टर ने लोगों को सावधान भी किया.
एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. कुणाल सूद ने इस घटना पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर लोगों को सावधान करते हुए जिम के बाद गर्म पानी से नहाने से होने वाले खतरे को लेकर सावधान किया है और बताया कि ऐसा करने से बॉडी पर क्या रिएक्शन होता है.
डॉक्टर सूद के अनुसार, जब हम स्ट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर के ब्लड सेल्स यानी रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं. इसका काम होता है कि शरीर की गर्मी बाहर निकले और हमारी मसल्स और अंगों को पर्याप्त खून मिल सके. इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में वसोडायलेशन कहा जाता है. एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहती है और शरीर धीरे-धीरे कूल-डाउन होता है.
अब अगर इस समय आप सीधे एक्सरसाइज के बाद हॉट शॉवर लेते हैं, तो शरीर की रक्त वाहिकाएं और अधिक फैल जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है और खून आपके हाथ-पैरों में जमा होने लगता है. यही कारण है कि कुछ लोगों को जिम के बाद गर्म पानी से नहाने से चक्कर, कमजोरी या अचानक बेहोशी जैसी समस्या हो सकती है. इसे डॉक्टरों की भाषा में हॉट शॉवर सिनकोप्स कहा जाता है.
हालांकि यह बात सीधे तौर पर कंफर्म नहीं है, हालांकि कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि सीधे शॉवर लेने पर उन्हें चक्कर आया. इसलिए सावधानी बरतना हमेशा बेहतर है.
एक्सरसाइज और गर्म शॉवर दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन समय और तरीका बहुत जरूरी है. थोड़ी सावधानी और अपने शरीर की सुनने की आदत आपको अचानक चक्कर आने या बेहोशी जैसी समस्याओं से बचा सकती है.
जिम के बाद तुरंत गर्म शॉवर लेना आमतौर पर खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि अपने शरीर की जरूरतों को समझना और सावधानी रखना जरूरी है. कुछ मिनट इंतजार करना, धीरे-धीरे शॉवर लेना और हाइड्रेटेड रहना ऐसी आसान आदतें हैं, जो हमारी सेहत को सुरक्षित रख सकती हैं.