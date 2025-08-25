फैक्ट चेक: एम्बुलेंस को रास्ता देती भीड़ का ये वीडियो राहुल-तेजस्वी की बिहार यात्रा का नहीं है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्णिया में 24 अगस्त को बुलेट की सवारी की, जिसमें भारी जनसैलाब देखने को मिला. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी इस दिन वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए. आने वाले दिनों में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शिरकत करने वाले हैं.

अब इस यात्रा का बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें जनसैलाब के बीच से एक एम्बुलेंस निकलती हुई नजर आ रही है. वहीं भीड़ के आगे कुछ लोग मानव श्रृंखला बना कर इस एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

लोगों की मानें तो ये बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का वीडियो है, जहां यात्रा को रोककर इस तरह एक एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता दिया गया. साथ ही कहा जा रहा है कि चूंकि ये यात्रा विपक्षी नेताओं की है, इसलिए मीडिया ने इस घटना को कवर तक नहीं किया.

इस वीडियो को X पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “मोदीजी ये आपकी तरह किया गया स्क्रिप्ट तथाकथित वीडियो नहीं है जैसे आप दर्शाते हैं ये वीडियो बिहार का है यात्रा के बीच एंबुलेंस आ गई पूरा जन समुह उनके लिए रास्ता बना दिए. ना कोई पब्लिसिटी ना मीडिया में मोदीजी की तरह प्रचार प्रसार यही मोदीजी करते तो गोदी मीडिया अबतक ब्रेकिंग न्यूज चलाता. यही फर्क है सच्चे नेता में और जुमले बाज नेता में.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो पुरी, ओडिशा का है जहां जून 2025 में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान BJYM कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 27 जून, 2025 के एक X पोस्ट में मिला. न्यूज एजेंसी एएनआई के इस पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो ओडिशा के पुरी में हुई जगन्नाथ रथयात्रा का है. यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बना कर एम्बुलेंस को रास्ता दिया था.

#WATCH | Odisha: Around 1500 BJP Yuva Morcha volunteers formed a human chain amidst the massive gathering during the Lord Jagannath #RathYatra in Puri to ensure a clear path for ambulances, showcasing their dedication to public service.



Source: BJP Yuwa Morcha pic.twitter.com/mCJyUsyfW9 — ANI (@ANI) June 27, 2025

हमें ये वीडियो तमाम न्यूज चैनल्स समेत भारतीय जनता युवा मोर्चा के X हेंडल पर 27 जून को पोस्ट किया हुआ मिला.

साथ ही, हमें वायरल वीडियो में दिख रही सड़क पर उमड़ी भारी भीड़ के कुछ अन्य वीडियो भी मिले. 28 जून को शेयर किए गए एक दूसरे वीडियो में भी सफेद-हरी रंग की एम्बुलेंस को इसी रास्ते पर लोगों के बीच से गुजरते हुए देखा जा सकता है.

27 जून की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान कई लोग उमस और घुटन के चलते बेहोश हो गए थे, जिस वजह से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था.

वायरल क्लिप में एक इमारत पर ‘बाजार कोलकाता’ लिखा हुआ दिखता है. हमें बीजेपी कार्यकर्ता दीप्तिरंजन दास के फेसबुक अकाउंट पर 27 जून का एक पोस्ट मिला. इसमें बताया गया है कि BJYM के कार्यकर्ता ओडिशा में जगन्नाथ भगवान के भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं. पोस्ट में दी गई एक तस्वीर में सफेद टीशर्ट पहने कुछ लोग वायरल क्लिप वाली ‘बाजार कोलकाता’ इमारत के ही ठीक सामने मानव श्रृंखला बनाकर खड़े दिखते हैं.

गूगल मैप्स पर भी हमें ये इमारत पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास एक सड़क पर मिल गई.

साफ है, ये वीडियो ओडिशा का है, न कि बिहार का.

---- समाप्त ----