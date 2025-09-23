फैक्ट चेक: जमानत मिलने पर यूपी के थाने में महिला का नागिन डांस? नहीं, फिल्म शूटिंग का है ये वीडियो

अगर किसी कैदी को जमानत मिल जाए तो उसका खुश होना लाजिमी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पुलिस थाने के सामने अजीबोगरीब डांस कर रही महिला की एक कथित कहानी खूब वायरल है. कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक महिला जमानत मिलने पर इतनी खुश हुई कि थाने के सामने ही नागिन डांस करने लगी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिला पुलिसकर्मी, गुलाबी साड़ी पहने हुुए एक अधेड़ उम्र की महिला को थाने से बाहर लेकर आती हैं जिसके हाथों में रस्सी बंधी है. जैसे ही वहां मौजूद एक पुलिसवाला उस महिला के हाथों की रस्सी खोलता है, वो नागिन डांस करने लगती है.

एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "उत्तरप्रदेश में कोतवाली थाने से जमानत मिलने पर महिला ने थाने के बाहर पुलिस के सामने किया नागिन डांस वीडियो वायरल हुआ".

जहां कई लोग इसे मजाक के तौर पर शेयर कर रहे हैं, वहीं कई न्यूज आउटलेट्स ने इस वीडियो को असली घटना बताकर शेयर कर दिया.

कई लोग इसे यूपी की एक असली घटना समझ रहे हैं. एक फेसबुक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि थाने में रहते हुए महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए उसने ऐसी हरकत की. वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "रिश्वतखोर पुलिसवालों के साथ सही किया".

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये 'एक चतुर नार' नाम की एक फिल्म की शूटिंग का वीडियो है. ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो को ध्यान से देखने पर इसकी शुरुआत में कई लोग बड़े-बड़े कैमरे और माइक लिए हुए दिखाई देते हैं. ऐसे कैमरे और माइक अमूमन फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होते हैं.

इसके अलावा, वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने लिखा है कि ये फिल्म की शूटिंग का वीडियो है और पुलिसवाले की भूमिका में एक्टर सुशांत सिंह हैं. इस जानकारी के आधार पर हमने सुशांत सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा. उन्होंने ये वीडियो 12 सितंबर को पोस्ट किया था. साथ ही लिखा था, "छाया मैम, ममता की सास मोड में आ गईं और अचानक, उनके अंदर की नागिन बाहर आ गई." कैप्शन में सुशांत ने 'एक चतुर नार' नाम की फिल्म का जिक्र किया है जो हाल ही में रिलीज हुई थी.

सुशांत ने अपने पोस्ट में 'मेरी गो राउंड स्टूडियो' नाम की प्रोडक्शन कंपनी को टैग किया है. आईएमडीबी के मुताबिक ये कंपनी, 'एक चतुर नार' फिल्म का प्रोडक्शन करने वाली तीन कंपनियों में से एक है.

'मेरी गो राउंड स्टूडियो' ने भी 12 सितंबर को ये वीडियो शेयर किया था और अभिनेत्री छाया कदम को टैग किया था. यहां वीडियो के अंत में एक तस्वीर आती है जिस पर 'एक चतुर नार' फिल्म का नाम और 'ममता की सास' लिखा है. छाया कदम इससे पहले फिल्म लापता लेडीज में नजर आई थीं.

फिल्म की मुख्य अभिनेत्री दिव्या खोसला ने इस फिल्म का ट्रेलर शेयर किया था जिससे पता लगता है कि फिल्म में उनके किरदार का ही नाम ममता है. यानी, छाया कदम ने फिल्म में दिव्या खोसला की सास की भूमिका निभाई है. फिल्म के रीव्यूज से भी ये बात पता लगती है.

हमें हाल-फिलहाल की ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि यूपी में किसी महिला ने अपनी जमानत पर थाने के सामने इस तरह का कोई डांस किया हो. हालांकि अगस्त 2023 में ऐसा एक मामला देखा गया था जब सहारनपुर में एक फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महिला नागिन डांस करने लगी थी.

---- समाप्त ----