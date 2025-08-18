scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बंदरों को खाना खिलाते वाराणसी के पुलिस वालों का बताया जा रहा ये वीडियो AI से बना है

वीडियो में घाट के किनारे बड़ी संख्या में बंदरों को दो कतारों में बैठे हुए देखा जा सकता है. हर एक बंदर के सामने केले के पत्ते पर भोजन रखा हुआ है. सभी बंदर शांति से खाना खा रहे हैं और इन बंदरों के पीछे तमाम पुलिसकर्मी भी लाइन से खड़े हैं. वीडियो में पुलिसकर्मियों के हाथों में केसरी झंडे भी नजर आ रहे हैं.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो यूपी के वाराणसी का है जहां पुलिसकर्मियों ने एक घाट पर बंदरों को खाना खिलाया.
Social media users
सच्चाई
ये वीडियो AI से बना है. एक यूट्यूब चैनल ने इसे 30 जुलाई को अपलोड किया था.

क्या जन्माष्टमी के अवसर पर 16 अगस्त को यूपी पुलिस ने वाराणसी के घाट पर बंदरों को भोजन कराया? सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है. 

इस वीडियो में घाट के किनारे बड़ी संख्या में बंदरों को दो कतारों में बैठे हुए देखा जा सकता है. हर एक बंदर के सामने केले के पत्ते पर भोजन रखा हुआ है. सभी बंदर शांति से खाना खा रहे हैं और इन बंदरों के पीछे तमाम पुलिसकर्मी भी लाइन से खड़े हैं. वीडियो में पुलिसकर्मियों के हाथों में केसरी झंडे भी नजर आ रहे हैं. 

यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए X पर ये वीडियो शेयर कर एक शख्स ने लिखा, “उत्तर प्रदेश पुलिस तो यहां बिजी है, फिर चाहे प्रदेश में बलात्कार हों, आर्मी के जवान को टोल कर्मियों द्वारा पीटा जाए, गोलियां चलें या कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हों मगर सनातन की सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए. वाराणसी घाट पर जन्माष्टमी पर वानर सेना को भोजन करवाती पुलिस. जय श्री राम.”

सम्बंधित ख़बरें

Wrong video is being made viral on social media
फैक्ट चेक: प्लास्टिक बैग्स में मिले मरे हुए कुत्तों का ये वीडियो दिल्ली का नहीं है 
Neha Singh Rathore
फैक्ट चेक: नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने पीटा? वायरल वीडियो में दिख रही महिला कोई और है 
fact check
 फैक्ट चेक: इराक के शेल्टर होम में बंद कुत्तों का वीडियो दिल्ली का बताकर हो रहा है शेयर   
A video from Punjab is being shared on social media claiming it to be from Bengal
फैक्ट चेक: पंजाब में वकील पर हुआ जानलेवा हमला, वीडियो को बंगाल का बताकर किया गया झूठा सांप्रदायिक दावा 
A video from Bangladesh is being shared on social media as that of Karnataka
फैक्ट चेक: बुजुर्ग पत्नी से बदसलूकी करते पति का ये वीडियो बांग्लादेश का है, कर्नाटक का नहीं 
Advertisement

fact check

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो किसी असल घटना को नहीं दिखाता. इसे AI से बनाया गया है. एक यूट्यूब चैनल ने इसे जन्माष्टमी से पहले, 30 जुलाई को अपलोड किया था. 

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें इसमें कुछ अटपटी चीजें नजर आईं. जैसे, वीडियो की शुरुआत में घाट पर चलते हुए एक आदमी का हाथ कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाता है. आगे वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी हाथ में झंडा पकड़े दिखते हैं, लेकिन उनके कंधे पर हवा में ही बंदूक टिकी हुई नजर आती है. 

इन झंडों पर कुछ लिखा भी है, हालांकि इसे पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एक झंडे पर ‘मवजृ’ लिखा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है. वहीं, दूसरे झंडे पर भी कुछ लिखा है, जो स्पष्ट नहीं है.  

fact check

थोड़ा और खोजने पर हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक यूट्यूब चैनल पर मिला. ‘Cg27 Nishad Arts’ नाम के इस चैनल पर ये वीडियो 30 जुलाई, 2025 को अपलोड किया गया था. इस चैनल के डिसक्रिप्शन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहां AI से बने वीडियो शेयर किये जाते हैं. 

इस यूट्यूब चैनल पर बंदरों के और भी कई एआई जेनरेटेड वीडियो देखे जा सकते हैं

Advertisement

fact check

इसके बाद हमने ‘Hive Moderation’ और ‘Sight Engine’ टूल्स पर भी इस वीडियो को टेस्ट किया. इन टूल्स ने भी इस वीडियो को AI से बना हुआ बताया. 

fact check

साफ है, घाट किनारे भोजन करते बंदरों के AI से बने वीडियो को वाराणसी के पुलिसकर्मियों का बताकर शेयर किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement