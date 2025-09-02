scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'देश की बर्बादी' के लिए राहुल गांधी को ठहराया जिम्मेदार? ये वीडियो एडिटेड है

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक रैली में देश की बर्बादी का जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराते सुना जा सकता है. आजतक ने फैक्ट चेक में जानें इस वायरल वीडियो की सच्चाई.

दावा
वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश की बर्बादी का जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहरा रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
वीडियो एडिटेड है. असल में खड़गे देश की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे. वीडियो 2024 की एक रैली का है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रैली में देश की बर्बादी का जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराते सुने जा सकते हैं. 

वीडियो में खड़गे कह रहे हैं कि “भाइयो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में राहुल जी लगे हैं.” इस क्लिप को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, “आखिरकार खड़गे की ज़ुबान पर सच आ ही गया.” 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो एडिटेड है. असल में खड़गे देश की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 3 मार्च 2024 को अपलोड हुआ मिला. 11 मिनट लंबे इस वीडियो के शुरुआती 30 सेकंड के बाद वायरल क्लिप को देखा जा सकता है. वीडियो में साफ तौर पर खड़गे को देश की बर्बादी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए सुना जा सकता है. 

वे कहते हैं, “भाइयो, मै सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में मोदी जी लगे हैं.” खड़गे अपने भाषण में विदेश से काला धन लाने की बात से लेकर रोजगार के अवसर न मिलने का मुद्दा उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं. 

ये वीडियो 3 मार्च 2024 को पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की “जन विश्वास महारैली” का है. दरअसल, इस रैली का आयोजन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के समापन समारोह के रूप में किया गया था. 

इस रैली में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत गठबंधन के कई और बड़े नेता भी मौजूद थे.

 रैली के दौरान इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर एनडीए सरकार की कई नीतियों की आलोचना की थी. और 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी. हमें इस रैली के कई वीडियो मिले जिनमें रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को देश की बर्बादी के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराते सुना जा सकता है. 

साफ है, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर दिए एक बयान को एडिट करके भ्रम फैलाया जा रहा है. 

रिपोर्ट - आशीष कुमार

---- समाप्त ----
क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
लेटेस्ट

