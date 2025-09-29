फैक्ट चेक: छत्तीसगढ़ में हुए रोपवे हादसे का पुराना वीडियो वाराणसी का बताकर वायरल

किसी हादसे का शिकार हुई रोपवे ट्रॉली का एक वीडियो वाराणसी का बताकर सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो में ट्रॉली में सवार कुछ लोगों को देखा जा सकता है. वीडियो के दूसरे हिस्से में जमीन पर गिरी एक ट्रॉली नजर आ रही है जिसके गेट भी टूटे हुए हैं. आसपास कुछ लोग भी नजर आते हैं जिन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं.

कुछ लोगों की मानें तो ये वीडियो वाराणसी का है जहां करोड़ों रुपये की लागत से बना रोपवे उद्घाटन के तुरंत बाद ही दुर्घटना का शिकार हो गया.

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “बनारस में मोदी जी ने 4 KM का रोपवे 800 करोड़ की लागत से बनवाया. उद्घाटन होते ही डिब्बा टूटकर नीचे गिरा — और मज़े की बात, इस डिब्बे में भाजपा का नेता भी साथ में बैठा था. इतनी लागत और नतीजा – ज़मीन पर धड़ाम!” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि रोपवे ट्रॉली गिरने का ये मामला बनारस नहीं, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

बता दें कि वाराणसी में देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चालू है. मौजूदा स्थिति की बात करें तो इसके ट्रायल पर काम किया जा रहा है. खबरों के मुताबिक इस साल के आखिर तक इसके बन जाने की उम्मीद है और अगले साल की शुरुआत में इसे आम लोगों के लिए शुरू किया जा सकता है. ऐसे में इसके उद्घाटन का सवाल ही नहीं उठता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3.8 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं.

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें NDTV MP Chhattisgarh की 25 अप्रैल की एक वीडियो रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट में इस मामले को छत्तीसगढ़ का बताया गया है. जानकारी के मुताबिक यहां डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर में रोपवे की ट्रॉली टूटने से ये हादसा हो गया था.

इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक मां बम्लेश्वरी मंदिर की रोपवे ट्रॉली टूटने से हुए हादसे में कई बीजेपी नेता घायल हो गए थे.

हादसे में बीजेपी नेता रामसेवक पैकरा और प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा को चोट आई थी. घटना के वक्त ट्रॉली में बीजेपी नेताओं समेत मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल भी मौजूद थे.

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पहाड़ पर स्थित मंदिर से नीचे आते वक्त एकदम अंतिम छोर पर ये हादसा हुआ था. घायल बीजेपी नेताओं को राजनांदगांव के अस्पताल में भेजा गया था.

इसके अलावा वाराणसी पुलिस ने भी वायरल वीडियो का खंडन किया है और फर्जी खबर फैलाने को लेकर दो लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है.

साफ है कि रोपवे हादसे का ये वीडियो बनारस नहीं, छत्तीसगढ़ का है. रिपोर्ट: अभिषेक पाठक

