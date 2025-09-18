गाजा पट्टी के लोगों के पास भागने के लिए 48 घंटे, अगर असफल रहे तो क्या डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जाएंगे?

इजरायल ने बुधवार को एलान किया कि गाज़ा के लोगों को बाहर निकालने के लिए वो एक अस्थाई रूट खोल रहा है. इजरायली सेना अब जमीनी हमले तेज कर चुकी. इसमें आम लोगों का नुकसान न हो, इसके लिए रास्ता खोला जा रहा है. इस बीच स्दे तेइमान डिटेंशन कैंप की चर्चा हो रही है. ये वो जगह है, जिसकी तुलना दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों से होती रही. रेगिस्तान में बने इस हिरासत कैंप में सैकड़ों गाजावासी रखे गए हैं.

जैसे-जैसे इजरायली सेना आगे बढ़ रही है, ये डर गहरा रहा है कि गाजा पट्टी के बचे हुए लोग इस डिटेंशन कैंप में न ठूंस दिए जाएं. वैसे तो इस कैंप के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिलती है, लेकिन जितनी भी पब्लिक डोमेन में है, डराने के लिए काफी है.

स्दे तेइमान इजरायली सेना का हिरासत और पूछताछ केंद्र है. नेगेव रेगिस्तान में बने सेंटर में आधिकारिक तौर पर उन लोगों को रखा जाता है, जो इजरायली एक्शन के दौरान किसी भी वजह से संदिग्ध लगे. इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो अवैध रूट से भागते हुए पकड़े गए. सीक्रेसी बनाए रखने वाली इजरायली सेना इस कैंप पर बहुत कम बात करती है, लेकिन खबरें आती रहीं कि यहां कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है.

गाजा के लोग पलायन तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देश उन्हें अपनाने को राजी नहीं. (Photo- AP)

कई बार इस कैंप को अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल से जोड़कर देखा जाता रहा. दरअसल, ग्वांतानामो में कैदियों को अनिश्चित समय तक रखा जाता था. इस कैद के दौरान वे बेसिक सुविधाओं से दूर तो थे ही, साथ ही टॉर्चर भी सहते. मसलन, कैदियों को कई-कई दिनों तक सोने से रोका जाता. गलती होने पर उन्हें लंबे समय के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे देते.

मानवाधिकार संगठनों ने इसपर काफी हो-हल्ला किया. इसी साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जेल को बंद करके एक नया डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की, जो उसी तर्ज पर काम करेगा, यानी धुंधलके में.

इजरायल के डिटेंशन सेंटर की भी यही खासियत है कि वो खुफिया तरीके से काम करता है. एक बार अगर कोई इसके भीतर पहुंचा तो लंबे समय तक उसकी कोई खोज-खबर नहीं मिलती. कैदियों को जल्दी कोर्ट में नहीं लाया जाता. वकील और परिवार उनसे नहीं मिल पाते.

कई पूर्व कैदियों ने इस कैंप को लेकर टेस्टिमोनी दी, जो डराती है. इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी लीक हुई रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि यहां कैदियों को अक्सर लंबे समय तक आंखों पर पट्टी बांधकर रखा जाता है. कई बार उनके साथ शारीरिक हिंसा भी होती है. अगर कैदी बीमार पड़ जाएं या जख्मी हो जाएं तो भी उन्हें बेसिक मेडिकल देखभाल नहीं मिलती.

कैदियों की देखभाल कर रहे डॉक्टर वैसे इस बारे में अलग-अलग बयान देते रहे. कुछ का कहना है कि कैदियों को बुनियादी मेडिकल सुविधा मिलती है, जबकि कुछ इसे नकारते रहे. वहीं इजरायली अधिकारी कैंप की बदहाली से बिल्कुल इनकार करते रहे.

वेस्ट बैंक में बहुत से अस्थाई राहत शिविर बन चुके, जहां ये आबादी रह रही है. (Photo- AP)

फिलहाल क्यों सुर्खियों में है ये सेंटर



डिटेंशन कैंप पर ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि हाल ही में इजरायली सेना ने गाजा में अपने ऑपरेशन तेज कर दिए. वे हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसमें हजारों आम लोग भी विस्थापित हो रहे हैं. आशंका है कि जैसे-जैसे कार्रवाई तेज होगी, ज्यादा से ज्यादा गाजावासी हिरासत में लिए जा सकते हैं और इस कैंप में भेजे जा सकते हैं, जहां शायद वे हमेशा के लिए खो जाएं.

इजरायल लंबे समय से अपनी जमीन और वेस्ट बैंक में जेलें और डिटेंशन कैंप चला रहा है. यहां एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन भी है, यानी बिना ट्रायल के कैद रखना और लंबे समय तक अदालत तक न ले जाना. हालांकि स्दे तेहमान अलग है. ये सीधे-सीधे गाजावासियों को टारगेट करता है. चूंकि इजरायल इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ता है, लिहाजा इसपर नजर रखना भी आसान नहीं. यही वजह है कि मानवाधिकार संस्थाएं आशंकित हैं कि आगे इन कैंपों में आम लोग भी ठूंस दिए जाएंगे.

अब इजरायल की डिफेंस फोर्स गाजा में आगे बढ़ रही है, हिरासत केंद्र पर सवाल गहराने लगे हैं. हो सकता है कि इसे लेकर इजरायल को कूटनीतिक दबाव का सामना करना पड़े और कैद कुछ ढीली हो जाए. लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है. चूंकि इस सेंटर को खुफिया केंद्र की तरह रखा जाता है, तो ये भी हो सकता है कि यहां आम लोग शक के आधार पर डाल दिए जाएं और सालों तक किसी को भनक तक न लगे, जब तक कि कैदी खुद बाहर आकर बयान न दे दें.

