हर साल लाखों स्ट्रे डॉग्स शेल्टर में मारे जा रहे, क्यों अमेरिका जैसे विकसित देश में यूथेनेशिया को मिली हुई है मंजूरी?

स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देशभर में हलचल मची हुई है. अदालत ने दरअसल कुत्तों के आतंक की घटनाओं के बीच फैसला दिया कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में भेजा जाए. इसे लेकर दो धड़े हो गए. फिलहाल इस मामले पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है. इस बीच बार-बार ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका या दूसरे बड़े देशों में स्ट्रे डॉग्स के साथ क्या होता है? क्यों वहां सड़कों पर बहुत कम कुत्ते नजर आते हैं? क्या उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता है, या कुछ और भी हो रहा है?

अमेरिका में शेल्टर के बगैर रहते इंसान तो दिखेंगे लेकिन डॉग्स या दूसरे पशु नहीं. लगभग डेढ़ सदी पहले हालात एकदम अलग थे. टाइम ट्रैवल करते हुए 19वीं सदी के न्यूयॉर्क जाएं तो वहां सड़कों पर कुत्ते आपस में लड़ते या लोगों पर हमले करते दिख जाएंगे. यही वक्त था जब न्यूयॉर्क सिटी के प्रशासन ने कई आक्रामक नियम बनाए और तय किया कि सड़कें डॉग-फ्री रहें.

डॉग पाउंड बनाए गए, जहां सड़कों पर घूमते डॉग्स को रखा जाने लगा. हालांकि ये शेल्टर नहीं थे, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाए, बल्कि उन्हें नदियों में डुबोकर मारा जाने लगा. ये प्रैक्टिस न्यूयॉर्क से बाकी शहरों तक पहुंच गई. बल्कि और ज्यादा भयावह रूप लेते हुए. जानवरों को मारा जाने लगा और उनकी चरबी और हड्डियों का कमर्शियल इस्तेमाल होने लगा.

इसी बीच पशुप्रेमी सक्रिय हुए. अमेरिकन सोसायट फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स ने भारी विरोध किया. इसके बाद डॉग पाउंड की बजाए मॉडर्न शेल्टर का कंसेप्ट आया. अब हर शहर में एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जिनकी टीम शिकायत मिलने पर या रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान कुत्तों को पकड़कर एनिमल शेल्टर में ले जाती है. वहां स्ट्रे डॉग्स को पब्लिक सेफ्टी रिस्क माना जाता है, मसलन, काटने का खतरा, सड़क हादसों की आशंका या बीमारियों का फैलना.

Advertisement

सड़कों पर घूमते कुत्तों को शेल्टर ले जाते ही उनका मेडिकल चेकअप होता है. इसी बीच देखा जाता है कि कहीं वह पहले से किसी का पालतू तो नहीं. इसके लिए माइक्रोचिपिंग का सिस्टम है. ज्यादातर पालतू जानवरों में माइक्रोचिप लगाई जाती है, जिससे मालिक का पता आसानी से चल सके. पता लगने पर डॉग उसके मालिक को लौटा दिया जाता है.

अगर वो वाकई स्ट्रे डॉग ही साबित हो तो उसे शेल्टर में रखते हुए अडॉप्शन लिस्ट में डाल देते हैं. यहां पर वॉलंटियर्स होते हैं, जो लोगों को सोशल मीडिया के जरिए कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रेरित करते हैं. आमतौर पर कम उम्र के डॉग्स अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, जबकि बूढ़े, बीमार या आक्रामक नस्ल के डॉग्स को कम ही लोग अपनाना चाहते हैं.

यहीं से शुरू होती है दिक्कत. अमीर देशों में भी शेल्टर की जगह और बजट सीमित होता है. जबकि हर हफ्ते या महीने बहुत से नए स्ट्रे डॉग्स लाए जा रहे होते हैं. नए डॉग्स के लिए जगह बनानी है तो पुराने स्ट्रे, जिन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं, उनका क्या होगा? ऐसे मामलों में शेल्टर कई बार यूथेनेशिया का सहारा लेते हैं. यानी डॉग्स को बिना दर्द या कम से कम तकलीफ के साथ मौत देना. असल में बीमार या आक्रामक डॉग्स को लोगों के बीच रहने देना खतरनाक हो सकता है. वहीं लगातार बंद रहना भी उसके लिए तकलीफ देने वाला है. इसी सोच के साथ पेनलेस डेथ दी जाने लगी.

Advertisement

यूएस में पिछले साल छह लाख से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स और कैट्स को यूथेनाइज किया गया. अमेरिकन सोसायटी फॉर प्रिवेंशन ऑप क्रुएलिटी टू एनिमल्स का कहना है कि हर साल के साथ यूथेनेशिया का ग्राफ नीचे जा रहा है, और अडॉप्शन की दर बढ़ रही है.

अमेरिका के अलावा कई विकसित देशों में यूथेनेशिया चलन में है. जैसे यूके में अगर डॉग स्ट्रे है तो पहले तो उसे शेल्टर में रखते हुए अडॉप्शन की कोशिश की जाती है. और अगर ऐसा न हुआ तो जल्द ही उसे यूथेनाइज कर दिया जाता है. जापान में अपेक्षाकृत ज्यादा क्रूर ढंग से ऐसा होता है. यहां स्ट्रे डॉग्स को गैस चैंबर में छोड़ दिया जाता है, जिसपर बेहद विवाद और हंगामा हो चुका. लेकिन विरोध के बाद भी यह प्रैक्टिस बरकरार है.

हमारे यहां केरल भी इसी श्रेणी में आ चुका. राज्य सरकार ने लगभग महीनेभर पहले तय किया कि गंभीर तौर पर बीमार स्ट्रे डॉग्स को पेनलेस मौत दे दी जाए. इसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल रूल्स के सेक्शन 8 के तहत लागू किया गया. इसमें साफ है कि अगर कोई पशु गंभीर रूप से बीमार या जख्मी हो, जिसका इलाज संभव नहीं, तो उसे मानवीय तरीके से मौत दी जा सकती है. इसके लिए हालांकि पशु चिकित्सक की लिखित इजाजत जरूरी है. इसे ही आधार बनाकर केरल सरकार ने यह नीति लागू की.

Advertisement

कनाडा एक कदम आगे निकल गया. वहां साल 2022 में ही सरकार ने एक या दो नहीं, बल्कि 100 देशों से डॉग्स के आने पर पाबंदी लगा दी. उस साल जून में कनाडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी (CFIA) ने घोषणा की कि किसी भी तरह के कमर्शियल डॉग्स, फिर चाहे वे प्रदर्शनी या रिसर्च के लिए भी क्यों न हों, देश के भीतर नहीं लाए जा सकेंगे क्योंकि उनसे रेबीज का डर रहता है. CFIA की आधिकारिक वेबसाइट में दिए गए इन देशों में भारत भी शामिल है.

एक तरफ तो तमाम पशुप्रेम के दावों के बीच भी विकसित देशों में बीमार या आक्रामक कुत्तों को यूथेनेशिया दिया जा रहा है, वहीं नीदरलैंड ने अलग ही तरीका अपनाया, जो कहीं ज्यादा मानवीय साबित हुआ. यहां कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सिनेट और रिटर्न प्रोग्राम शुरू हुआ. इसके तहत डॉग्स को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सिनेशन हुआ, माइक्रोचिपिंग के साथ उनकी पहचान हुई और फिर उन्हें वापस उनकी जगह पर छोड़ दिया गया. लोग डॉग अडॉप्शन को ज्यादा गंभीरता से लें, ये तय करने के लिए डॉग्स की खरीदी-बिक्री पर भारी टैक्स लगाया गया. इससे लोग पालतू जानवरों के बजाय शेल्टर से गोद लेने के लिए प्रेरित हुए. पशुओं के लिए अलग से पुलिस फोर्स बनाई गई जो नजर रखती कि लोग पशुओं के साथ क्रूरता न करें.

Advertisement

इसी के साथ नीदरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया, जहां स्ट्रे डॉग्स पूरी तरह से खत्म हो गए, वो भी कोई क्रूर कदम उठाए बगैर.

---- समाप्त ----