कट्टर दुश्मन क्यूबा को ट्रंप ने बताया ‘ऑटिज्म-फ्री’, कितनी सच्चाई है इस दावे में?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नई-नई बातें कर रहे हैं. अब वे हेल्थ एक्सपर्ट भी बन गए. उन्होंने टायलेनॉल, जिसे पैरासिटामोल भी कहते हैं, उसे खतरनाक बताते हुए कहा कि गर्भवती अगर ये ले तो बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है. उनका कहना है कि इसे तभी इस्तेमाल करें, जब हाई फीवर हो और दूसरा कोई विकल्प न हो. अब तक दूसरी दवाओं से काफी सुरक्षित माने जाते पैरासिटामोल को लेकर उन्होंने कहा कि क्यूबा में इस दवा का उपयोग नहीं होता, लिहाजा वहां ऑटिज्म के केस नहीं.

क्या कहते हैं यूएस में ऑटिज्म पर आंकड़े

कई रिसर्चों और सरकारी आंकड़ों से लगता है कि अमेरिका में ऑटिज्म बढ़ रहा है. लेकिन ये साफ नहीं कि वाकई ये समस्या बढ़ी है, या उसकी पहचान जल्दी और ज्यादा हो रही है. साल 2021 में हर 36 में एक बच्चा ऑटिस्टिक पाया गया, जबकि एक साल बाद ही ये आंकड़ा बढ़कर 31 में एक बच्चे तक पहुंच गई. वहीं ढाई दशक पुराने डेटा देखें तो साल 2000 में 149 में ही एक केस पाया जाता था.

ये बढ़ता आंकड़ा देश पर दबाव डाल रहा है. इस बीच ट्रंप लगातार ऑटिज्म पर बोलने लगे. हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि गर्भावस्था के दौरान टायलेनॉल या पैरासिटामोल लेने से ऑटिज्म का जोखिम बढ़ सकता है. अपनी बात पर वजन के लिए ट्रंप ने क्यूबा का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि इस देश में नहीं के बराबर ऑटिस्टिक आबादी है क्योंकि वो टायलेनॉल खरीद नहीं सकता.

क्या है पैरासिटामोल

यह एक ओवर-द-काउंटर पेन किलर है, मतलब इसे खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है. इसे यूएस में टायलेनॉल या एसिटामिनोफेन और बाकी जगहों पर पैरासिटामोल कहते हैं. बुखार या दर्द होने पर आमतौर पर ये दवा लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ले लेते हैं. अब ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिकी डॉक्टरों से कहेंगे कि वे गर्भवती महिलाओं को ये दवा प्रिस्क्राइब करना बंद या कम कर दें.

क्या है ऑटिज्म



इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है. इससे प्रभावित बच्चा या शख्स सोचने-समझने, बोलने और खासकर लोगों से जुड़ने में मुश्किल महसूस करता है. वैसे इसका स्केल अलग होता है और प्रभावित लोगों पर असर अलग तरह से दिखता है.

क्या वजह है इसकी



इसका कोई एक निश्चित कारण अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं. इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे ये जेनेटिक्स में भी आ सकता है. कई बार मस्तिष्क के विकास के दौरान म्यूटेशन से भी ऐसा हो सकता है. इसके अलावा कई और कारण हैं, जो इसे ट्रिगर करते हैं. मसलन, अगर मां की उम्र ज्यादा हो. पेरेंट्स एयर पॉल्यूशन या खास तरह के पेस्टिसाइड्स के संपर्क में ज्यादा रहते हों. या फिर बच्चे का जन्म समय से काफी पहले हुआ हो.

क्या पैरासिटामोल भी इसे ट्रिगर करता है



अब तक पैरासिटामोल दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दर्दनिवारक और बुखार उतारने वाली दवा रही. इसपर खूब शोध भी हुआ, जिसके नतीजे मिले-जुले थे. लेकिन सबसे बड़े स्केल पर हुई स्टडी, जो कि साल 2024 में छपी, उसमें माना गया कि इस दवा का ऑटिज्म या किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से कोई संबंध नहीं.

अब आते हैं ट्रंप के दावे पर कि क्यूबा में ऑटिज्म नहीं



क्यूबा खुद आधिकारिक तौर पर इस बीमारी को मानता है. वहां बहुत से स्कूल और क्लिनिक हैं, जो ऑटिज्म की पहचान और उससे प्रभावित बच्चों को थैरेपी देते हैं. अलजजीरा में एक स्टडी के हवाले से छपा कि क्यूबा में हर दस हजार पर इसके 2 से 4 मामले आते हैं. इसकी वजह ये हो सकती है कि यहां पर इसकी पहचान के लिए उतने रिसोर्स न हों.

ट्रंप ने यह भी कहा था कि चूंकि क्यूबा के पास पैसे नहीं कि वो पैरासिटामोल खरीद सके, इसलिए ही वो इससे बचा हुआ है. ये दावा भी हवा-हवाई है. क्यूबा में सारी सरकारी दुकानों पर ये दवा मिलती है, और उतनी ही आसानी से ओवर-द-काउंटर मिल जाती है, जितनी बाकी दुनिया में.

राष्ट्रपति ने अमेरिका में ही रहने वाले एक समुदाय को लेकर भी कहा कि उनमें कोई ऑटिज्म नहीं. जिस समुदाय की ट्रंप बात कर रहे हैं, वो रिमोट में रहने वाला समुदाय था, जो काफी पहले शहरों में आ चुका, या शहराती तरीके अपना चुका. ऐसे में इस बात की संभावना लगभग नहीं है कि वे दर्द या बुखार में दवा न लेते हों. इसके अलावा, ट्रायबल कम्युनिटी पर बहुत कम स्टडी है, इससे भी ऑटिज्म के मामले पता नहीं लग पाते.

