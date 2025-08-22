scorecardresearch
 

Feedback

क्या है एंटी-अमेरिकनिज्म, क्या इसका टैग हमेशा के लिए बंद कर देगा अमेरिकी नागरिकता के रास्ते?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन अभियान चलाएंगे, जिसमें घुसपैठियों को खोज-खोजकर बाहर किया जाएगा. इसके बाद ही किस्तों में कथित अवैध इमिग्रेंट्स बाहर भेजे जा रहे हैं. लेकिन अब यूएस में वैध एंट्री भी मुश्किल हो चुकी. कैंडिडेंट्स का सोशल मीडिया खंगाला जाएगा और उनके एंटी-अमेरिकन होने की भनक भी लगी, तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा.

Advertisement
X
एंटी-अमेरिकनिज्म के आरोप पर ड्रीम अमेरिका का सपना खत्म हो सकता है. (Photo- Reuters)
एंटी-अमेरिकनिज्म के आरोप पर ड्रीम अमेरिका का सपना खत्म हो सकता है. (Photo- Reuters)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे. सुपर पावर को सुपर पावर बनाए रखने के लिए वहां हर कोशिश हो रही है. इस बीच एक नई बात हुई. ट्रंप प्रशासन अब एंटी-अमेरिकन सोच वाले लोगों को देश में एंट्री ही नहीं देगा. लेकिन क्या है एंटी-अमेरिकनिज्म, और क्या इसका मतलब यूएस के खिलाफ होना है? कैसे इमिग्रेशन सर्विस इसकी पड़ताल और पुष्टि करेगी?

क्या है एंटी-अमेरिकनिज्म 

इसे समझने से पहले एक बार अमेरिकनिज्म को जान लेते हैं. यह अमेरिका से जुड़ी एक विचारधारा है, जो देशभक्ति से कहीं ऊपर है. इसके मुताबिक, यूएस सबसे अलग है, खास है और उसकी जीवनशैली, उसके नियम-कानून सबसे एडवांस और लोकतांत्रिक हैं. और ड्रीम अमेरिका ही वो ख्वाब है, जो हर काबिल शख्स की आंखों में होना चाहिए. ये सोच अमेरिकियों को नेशनल प्राइड से आगे ले जाते हुए खुद को ग्लोबल लीडर मानने पर जोर देती है. 

19वीं सदी की शुरुआत में जब लाखों लोग यूरोप और एशिया से अमेरिका आने लगे तो जोर दिया गया कि वे अंग्रेजी सीखें और लोकल कल्चर अपनाएं. यहीं से शुरू हुआ एंटी-अमेरिकनिज्म. 

सम्बंधित ख़बरें

लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके 'गुरेज' में दर्द ट्राइब बसती है.
Ground Report: दर्दिस्तान...गुरेज में बसा कश्मीर का इलाका, उसका अनसुना ‘दर्द’ और भुला दी गई दास्तान! 
अमेरिका में स्ट्रे डॉग्स की समस्या कई सदियों पहले काफी गंभीर थी. (Photo- Pexels)
क्या अमेरिका-कनाडा जैसे देशों में शेल्टर की कमी स्ट्रे डॉग्स की जान ले रही है? 
पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूसी सेना पहले ही कब्जा कर चुकी. (Photo- Aaj Tak)
क्या जंग खत्म करने के बदले यूक्रेन को अपना बड़ा हिस्सा रूस को देना होगा? 
ukraine security guarantee
सुरक्षा गारंटी के खर्च पर जेडी वेंस का बड़ा ऐलान, देखें US टॉप 10 
Peter Navarro also questioned India’s geopolitical alignment: “It’s cosying up to Xi Jinping
भारत को रूस की 'धुलाई मशीन' बताया, अमेरिकी डिप्लोमैट ने कहा- ट्रंप चेसबोर्ड को समझते हैं 

इसका सीधा मतलब है, अमेरिका और उसके तौर-तरीकों के खिलाफ सोच. कोई भी चीज, जिससे अमेरिकी कल्चर की महक आती हो, उसे खारिज कर देना, या कुछ ऐसा करना, जिससे वो कल्चर या सोच ही खत्म हो जाए. मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया को लें तो वहां एंटी-अमेरिकन सोच मिलती है. वहां की लीडरशिप मानती है कि यूएस में जो भी है, वो गलत है, और खत्म करने लायक है. 

Advertisement
donald trump on immigration (Photo- Pixabay)
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आने वालों का रास्ता लगातार मुश्किल बना रहे हैं. (Photo- Pixabay)

यह विरोध अलग-अलग तरीकों से सामने आया. मसलन, सोवियत यूनियन के दौर में कम्युनिस्ट देश अमेरिका को दुश्मन मानते. कुछ देश मानते कि अमेरिकी पॉप कल्चर बाकियों की संस्कृति को खराब कर रहा है. देशों के अंदरुनी मामलों में दखलंदाजी ने भी एंटी-अमेरिकन भावनाओं को उकसाया. जैसे, अमेरिका ने ईरान, सऊदी और इराक जैसी जगहों पर दखल दिया. तेल और युद्ध की राजनीति ने वहां लोगों को अमेरिका के खिलाफ उकसा दिया. कई देश मानने लगे कि अमेरिका अपने लालच के लिए जंग थोपता है. 

एंटी-अमेरिकन होना वैसे देशद्रोही होना नहीं है, लेकिन ये इमोशन आइडियोलॉजी में न बदल जाए, इसके लिए ट्रंप सरकार एक्शन में आ चुकी है. वो ऐसे सारे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेगी जो अमेरिका आना चाहते हैं, और अगर कथित एंटी-अमेरिकनिज्म की भनक भी लगे, तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा.

वैसे ट्रंप की पॉलिसी में साफ-साफ नहीं बताया गया कि एंटी-अमेरिकनिज्म है क्या. लेकिन इतना जरूर कहा गया कि इसमें वे लोग शामिल हैं जो यहूदी-विरोधी आतंकवाद, यहूदी-विरोधी आतंकी संगठनों और यहूदी-विरोधी विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं. यानी अमेरिका अपने साथ-साथ इजरायल को भी बचाने पर जोर दे रहा है. 

mass deportation america (Photo- Reuters)
ट्रंप की नीतियों के हिसाब से लोगों को लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है. (Photo- Reuters)

पॉलिसी में 1952 के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) का भी हवाला दिया गया. इसके तहत कुछ लोगों को किसी भी हाल में यूएस की नागरिकता नहीं मिल सकती. जैसे कम्युनिस्ट सोच वाले लोग. या फिर ऐसे लोग, जो अमेरिकी सरकार का आएदिन विरोध करते हैं.

Advertisement

इसके अलावा भी कई लोग आने से पहले ही बाहर किए जा सकते हैं

- USCIS देखेगी कि कहीं आवेदक ने किसी टैरर ग्रुप को सपोर्ट तो नहीं किया. 

- ऐसी सोच का समर्थन तो नहीं किया, जो अमेरिका के खिलाफ जाती हों. 

- यहूदी विरोधी सोच तो नहीं है, या वैसी गतिविधि तो नहीं. 

- क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या जिसका आवेदन कई बार रिजेक्ट हो चुका है. 

क्यों हो रहा नई नीति का विरोध 

एक्टिविस्ट मान रहे हैं कि किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिखा या कहा गया, इस आधार पर उसे एंट्री देने से रोकना गलत है. दरअसल बाकी लोकतांत्रिक देशों की तरह यूएस का फर्स्ट अमेंडमेंट भी लोगों को अपनी बात खुलकर कहने-लिखने का मौका देता है. लेकिन यहां एक पेंच है. अमेरिकी संविधान की ये छूट सिर्फ उनके अपने नागरिकों के लिए है. गैर-नागरिकों यानी अप्रवासी या सिर्फ आवेदन कर रहे लोगों को इसकी उतनी छूट नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement