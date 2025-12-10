scorecardresearch
 
समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो गरीब महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देंगेः अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2027 को देश की राजनीति की धुरी बताया और गरीब महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने का वादा किया. उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो चुकी है और बिहार चुनाव का भी जिक्र किया.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एजेंडा आजतक के खास सेशन में शिरकत की
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आजतक की ओर से आयोजित 'एजेंडा आजतक' कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान 'पीडीए की फाइनल परीक्षा'सेशन में समसामयिक मामलों पर आधारित सवालों के जवाब दिए. उन्होंने इस दौरान SIR, ईवीएम, विधानसभा चुनाव की तैयारी, बिहार चुनाव पर अपनी बात रखी. इसी दौरान एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी पर गरीब महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने की बात कही.

सपा ने कर ली है तैयारी- अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा तय करता है. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता यूपी से ही आते हैं, इसलिए 2027 का यूपी चुनाव स्वाभाविक रूप से देश की राजनीतिक धुरी बनेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव में अब 400 से कम दिन बचे हैं और समाजवादी पार्टी इसकी तैयारी काफी पहले, लोकसभा चुनावों के दौर से ही कर रही है. इसी सिलसिले में उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि  10 हजार बहुत बड़े होते हैं और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गरीब महिलाओं को साल में 40 हजार देंगे. 

समाजवादी पेंशन के माध्यम से सपा देती थी 500 रुपये
अखिलेश यादव ने कहा कि, '10 हजार रुपये बहुत बड़े होते हैं. अब बहुत सारी माताएं-बहनें 10 हजार रुपये का इंतजार कर रही हैं लेकिन उनके साथ धोखा हो गया. हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है. मुझे याद है.यूपी में सपा ने समाजवादी पेंशन के माध्यम से महिलाओं को 500 रुपये देना शुरू किया था.'

अखिलेश यादव ने लगाया है ऐसा हिसाब
आगे अखिलेश यादव ने कहा कि, 'उसके बाद जो चुनाव था, उसमें हजार रुपये हम देने जा रहे थे. उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आए तब हम ढाई हजार देने जा रहे थे. वह पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव जब होने जा रहा है 2027 का तो हमने बीजेपी से सीख कर हिसाब-किताब लगाया है. अगर हमारी माताएं-बहनें जो यूपी की थीं, उन्होंने जो पैसा खोया है 500-500 और 500 और हिसाब लगाया तो लगभग तीन हजार रुपया बनते हैं. 12 महीने देना है तो हुआ 36 हजार रुपये. इतने साल से जो पैसे नहीं मिले तो उसका इंट्रेस्ट लगा लें तो हो जाते हैं चालीस हजार रुपये.'

कहां से आएगा फंड, ये भी बताया
उन्होंने कहा कि 'हम समाजवादी लोग तय करेंगे कि गरीब माताओं-बहनों को साल में हमलोग 40 हजार रुपये देने जा रहे हैं और बीजेपी वालों से सवाल करेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, कहां है वह रुपया? उन्होंने कहा कि ये रुपया कहां से आएगा इसका हिसाब मेरे पास हैं. यहां इतने सारे लोग बैठे हैं गूगल पर चेक करके देखिए कि देश के 10 उद्योगति और उनके ऊपर उधार कितना-कितना है? देश के जितने भी उद्योगपति हैं. सबपर पैसा उधार है, तो हम भी सरकार में आकर उधार लेकर गरीब माताओं-बहनों को चालीस हजार रुपये साल का देने का काम करेंगे.'

---- समाप्त ----
