धुरंधर हैं रोहित, हार्दिक दबंग और चहल बाहुबली... यशस्वी ने बताया किस क्रिकेटर पर जमता है कौन सा फिल्मी अंदाज

एजेंडा आजतक 2025 के मंच पर बुधवार को क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल पहुंचे. उन्होंने अपनी क्रिकेट जर्नी से लेकर साथी खिलाड़ियों और ड्रेसिंग रूम के कई किस्से साझा किए. इस दौरान जब उनसे फिल्म के टाइटल से जोड़कर खिलाड़ियों के एटीट्यूड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका मजेदार जवाब दिया.

रोहित-कोहली को मिला ये टाइटल

यशस्वी से जब पूछा गया कि आखिर टीम इंडिया का धुरंधर कौन है. तो उन्होंने कहा कि ये टाइटल रोहित शर्मा पर जमता है. वहीं, सैय्यारा के लिए उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया. जबकि दबंग टाइटल के साथ हार्दिक पंड्या को जोड़ा. उन्होंने कहा कि हार्दिक काफी कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं और बहुत दबंग अंदाज में बैटिंग करते हैं. वो काफी मेहनत करते हैं और खुद पर बहुत भरोसा करते हैं.

चहल को क्यों बताया बाहुबली

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आखिर टीम का बाहुबली कौन है. उन्होंने युजवेंद्र चहल का नाम लिया. इसपर सभी हैरान रह गए. लेकिन यशस्वी ने कहा कि चहल मेंटली बहुत मजबूत हैं इसलिए बाहुबली का टैग उन्हीं के साथ जाना चाहिए.

खुद को यशस्वी ने ये जवानी है दीवानी का टैग दिया. उन्होंने कहा कि जवानी तो अभी मेरी ही चल रही है. इस दौरान जब यशस्वी से पूछा गया कि टीम का सबसे मेहनती खिलाड़ी कौन है. तो उन्होंने कहा कि शुभमन गिल. यशस्वी ने कहा कि गिल बहुत मेहनत करते हैं. अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं. प्रैक्टिस में खूब पसीना बहाते हैं.

कौन है सबसे ज्यादा आलसी

इस सवाल के जवाब में यशस्वी ने कुलदीप यादव का नाम लिया. उन्होंने कहा कि मैदान पर नहीं. लेकिन मैदान के बाहर जब भी हम कॉफी के लिए जाते हैं तो वो बहुत टाइम लगाते हैं. टीम के सबसे दिलदार खिलाड़ियों में उन्होंने विराट कोहली और केएल राहुल का नाम लिया. वहीं, जू उनसे पूछा गया कि आखिर उनका आईडल खिलाड़ी कौन है तो उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं और जब भी वह उनसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है.

