scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धुरंधर हैं रोहित, हार्दिक दबंग और चहल बाहुबली... यशस्वी ने बताया किस क्रिकेटर पर जमता है कौन सा फिल्मी अंदाज

खुद को यशस्वी ने ये जवानी है दीवानी का टैग दिया. उन्होंने कहा कि जवानी तो अभी मेरी ही चल रही है. इस दौरान जब यशस्वी से पूछा गया कि टीम का सबसे मेहनती खिलाड़ी कौन है. तो उन्होंने कहा कि शुभमन गिल.

Advertisement
X
एजेंडा आजतक के मंच पर यशस्वी ने सुनाए कई मजेदार किस्से (Photo: ITG)
एजेंडा आजतक के मंच पर यशस्वी ने सुनाए कई मजेदार किस्से (Photo: ITG)

एजेंडा आजतक 2025 के मंच पर बुधवार को क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल पहुंचे. उन्होंने अपनी क्रिकेट जर्नी से लेकर साथी खिलाड़ियों और ड्रेसिंग रूम के कई किस्से साझा किए. इस दौरान जब उनसे फिल्म के टाइटल से जोड़कर खिलाड़ियों के एटीट्यूड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका मजेदार जवाब दिया.

रोहित-कोहली को मिला ये टाइटल

यशस्वी से जब पूछा गया कि आखिर टीम इंडिया का धुरंधर कौन है. तो उन्होंने कहा कि ये टाइटल रोहित शर्मा पर जमता है. वहीं, सैय्यारा के लिए उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया. जबकि दबंग टाइटल के साथ हार्दिक पंड्या को जोड़ा. उन्होंने कहा कि हार्दिक काफी कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं और बहुत दबंग अंदाज में बैटिंग करते हैं. वो काफी मेहनत करते हैं और खुद पर बहुत भरोसा करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

agenda-aajtak
'जो जीवित नहीं या पलायन कर चुके हैं, उनके तो नाम कटेंगे ही', SIR पर बोले किरेन रिजिजू 
agenda-aajtak
'कांग्रेस के बहकावे में न आएं...', किरेन रिजिजू ने TMC, सपा समेत राजनीतिक दलों को दी नसीहत 
Akhilesh Yadav
2027 का यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान 
agenda-aajtak
क्यों हुई संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा? एजेंडा आजतक में किरेन रिजिजू ने बताई वजह 
agenda-aajtak
नेहरू-गांधी परिवार पर इतने सवाल क्यों? विपक्ष के आरोपों पर मंत्री रिजिजू ने दिया जवाब 

यह भी पढ़ें: रोहित-कोहली के टीम में होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? यशस्वी ने बताया ड्रेसिंग रूम का हाल

चहल को क्यों बताया बाहुबली

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आखिर टीम का बाहुबली कौन है. उन्होंने युजवेंद्र चहल का नाम लिया. इसपर सभी हैरान रह गए. लेकिन यशस्वी ने कहा कि चहल मेंटली बहुत मजबूत हैं इसलिए बाहुबली का टैग उन्हीं के साथ जाना चाहिए.

Advertisement

खुद को यशस्वी ने ये जवानी है दीवानी का टैग दिया. उन्होंने कहा कि जवानी तो अभी मेरी ही चल रही है. इस दौरान जब यशस्वी से पूछा गया कि टीम का सबसे मेहनती खिलाड़ी कौन है. तो उन्होंने कहा कि शुभमन गिल. यशस्वी ने कहा कि गिल बहुत मेहनत करते हैं. अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं. प्रैक्टिस में खूब पसीना बहाते हैं.

यह भी पढ़ें: 'मेरा बचपन से सपना था...', यशस्वी ने सुनाया पहले ODI शतक का किस्सा, रोहित-विराट को बोला थैंक्स

कौन है सबसे ज्यादा आलसी

इस सवाल के जवाब में यशस्वी ने कुलदीप यादव का नाम लिया. उन्होंने कहा कि मैदान पर नहीं. लेकिन मैदान के बाहर जब भी हम कॉफी के लिए जाते हैं तो वो बहुत टाइम लगाते हैं. टीम के सबसे दिलदार खिलाड़ियों में उन्होंने विराट कोहली और केएल राहुल का नाम लिया. वहीं, जू उनसे पूछा गया कि आखिर उनका आईडल खिलाड़ी कौन है तो उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं और जब भी वह उनसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement