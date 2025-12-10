scorecardresearch
 
'आजतक के इंटरव्यू से वैश्विक मीडिया में हेडलाइंस बनीं', एजेंडा आजतक में पुतिन के इंटरव्यू पर बोलीं कली पुरी

एजेंडा आजतक 2025 दिल्ली के ताज पैलेस होटल में शुरू हो चुका है. उद्घाटन भाषण में इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुए विशेष इंटरव्यू का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि रूस की टीम ने कई महीनों की जांच के बाद सिर्फ आजतक को राष्ट्रपति पुतिन के साथ इंटरव्यू के लिए चुना जो कि पूरे देश के लिए सम्मान की बात है.

एजेंडा आजतक 2025 में कली पुरी (Photo: ITG)
Agenda Aajtak 2025: भारत का सबसे बड़ा न्यूज समिट 'एजेंडा आजतक' राजधानी दिल्ली के ताज पैलेस होटल में शुरू हो चुका है. दो दिवसीय न्यूज समिट का उद्घाटन करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कली पुरी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ग्रुप के इंटरव्यू का प्रमुखता से जिक्र किया और कहा कि यह इंटरव्यू सिर्फ ‘आजतक’ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सम्मान की बात है.

अपने उद्घाटन भाषण की शुरुआत में कली पुरी ने कहा, 'हम अभी-अभी एक खास बातचीत करके आए हैं, राष्ट्रपति पुतिन के साथ मॉस्को, रूस में. इस इंटरव्यू की दुनियाभर में बड़ी चर्चा हुई. मैं इसे एक मिसाल के तौर पर लेना चाहती हूं.'

कली पुरी ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति से इंटरव्यू के लिए भारत के अलग-अलग चैनलों के बीच केवल ‘आजतक’ को ही क्यों और कैसे चुना गया. रूसी राष्ट्रपति की टीम ने 'आजतक' से गई छोटी टीम की पेशेवरता और दक्षता की कैसे तारीफ की और इस इंटरव्यू के जरिए कैसे एक भारतीय न्यूज चैनल से मिली खबरें दुनिया भर के प्रमुख मीडिया संस्थानों की हेडलाइंस बनीं. 

'राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू 'आजतक' के लिए मिशन था...'

कली पुरी ने बताया कि 'रूस की टीम ने महीनों जांच और पड़ताल की. उन्होंने आंकड़े, रेटिंग, इम्पैक्ट और भरोसे पर डाटा देखा फिर आजतक को अपना मंच चुना. ये सिर्फ आज तक के लिए नहीं बल्कि एक सम्मान था पूरे देश के लिए कि एक इंडियन चैनल को चुना गया. हमने भी ठान लिया हमारे लिए ये इंटरव्यू नहीं बल्कि एक मिशन था कि सारे ग्लोबल चैनलों से बेहतर करना है.'

उन्होंने आगे कहा, 'क्रेमलिन के हॉल में जब हम गए तो हमारी टीम ने सजावट और रोशनी में कुछ बदलाव मांगे. रशियन हैरान हुए कि एक छोटी इंडियन टीम इतनी बारीकी से डिमांड कर रही है. किसी भी दूसरी ग्लोबल टीम ने ऐसे बदलाव नहीं मांगे लेकिन उन्होंने कोऑपरेट किया. नतीजा देखकर उन्हें भी लगा कि भारतीय अपने काम में कितने माहिर हैं.'

रूसी टीम ने की इंडिया टुडे ग्रुप की तारीफ

कली पुरी ने बताया कि जब बातचीत खत्म हुई तो रूसी टीम ने एंकर अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन के सवालों और तालमेल की तारीफ की. प्रेसिडेंट ने इतना वक्त दिया कि साठ मिनट का इंटरव्यू  सौ मिनट का हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि ये बातचीत खुलकर और नए अंदाज में थी. दुनिया भर का रिस्पांस रूसी टीम के लिए भी बेहतरीन अनुभव में से था और ये सिर्फ 'आजतक' की जीत नहीं, ये हमारे देश की जीत थी. 

कली पुरी ने कहा कि एक इंडियन चैनल ने ग्लोबल हेडलाइंस बनाईं. न्यू यॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, सीएनएन, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्जियन, रशिया टीवी... दुनिया के सबसे बड़े मीडिया ब्रांड्स ने हमारे इंटरव्यू को उठाया और उसपर चर्चा की. हमने वो सवाल पूछे जो वेस्टर्न मीडिया नहीं पूछ रही थी. हमने एक परसेप्शन तोड़ा कि इंडियन मीडिया विश्व के मुद्दों पर हिस्सा नहीं ले सकता. उस दिन इंडिया का नजरिया दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर सुनाई दिया. वैसे भी नई राह बनाना हमारी पहचान है. आपका भरोसा, आपका साथ ही हमें ये विश्वास देता है कि हम बड़ी से बड़ी मंजिल पर पहुंचें इसलिए सबसे बड़ा शुक्रिया आपको.
 
कली पुरी ने कहा कि पिछले साल मैंने आपको अपना एक रिपोर्ट कार्ड दिया था क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज को कवर नहीं करते उसको फॉलो भी करते हैं. इस साल भी नौकरी के मुद्दे हों, परीक्षा के परिणाम हों, नकली दवाओं की बात हो, पॉल्यूशन हो, गैर कानूनी क्लब्स रेस्टोरेंट्स हों, मिसिंग कॉम्पेंसेशन हो या मिसिंग ब्रिज और हाल में ही हवाई जहाज के टिकट की समस्या. हमने आपकी आवाज को हमेशा एम्प्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि वो सभी जगह जाके पहुंचे और इस खबर पर एक्शन हो और हम सबका कल बेहतर बने.

कली पुरी बोलीं, 'काम ही इंडिया टुडे ग्रुप का धर्म'

उन्होंने कहा कि ऐसे ही काम पर हमारा फोकस रहता है. हमारे सारे रिपोर्टर्स और टीम इसको अपना धर्म और कर्म मानते हैं. मैं आपको आजतक की ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ब्रेकिंग इम्पैक्ट सुनाती हूं... ऑपरेशन सिंदूर में जो घर टूटे उनको बनाने के लिए हमने मुहिम चलाई. आर्मी ने हमें कल रात ही फोन किया कि वो घर बन गए है बिल्कुल समय से. कड़ाके की ठंड से पहले घर बन गए हैं. ये पहला कदम है लेकिन टूटे दिल को जोड़ने में अभी वक्त लगेगा और हम उस पर भी काम जारी रखेंगे क्योंकि रेटिंग्स और अवॉर्ड्स तो हैं ही, पर असली इनाम तो आपका भरोसा है. वही हमें हर साल नई मंजिल तय करने की शक्ति देता है.

कली पुरी ने कहा कि दोस्तो जिंदगी अक्सर अजीब मोड़ लाती है. घटनाएं अचानक घटती हैं और ऐसे पल आ जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है कि आपके पास कोई साथी हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं. 'आजतक' अपने दर्शकों के लिए वही साथी है. एक भरोसेमंद हमसफर, हम राही जो हर कठिन समय में आपके साथ खड़ा है. जो सच को आप तक पहुंचाता है और जो आपको याद दिलाता है कि जब दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत हों तब भी भारत की आवाज मजबूत है. ये है आपका अपना 'आजतक'. ये है आपकी आवाज और आइए अब हम मिलकर तय करते हैं देश का एजेंडा शुक्रिया!

