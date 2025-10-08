scorecardresearch
 

होने वाली सास अर्चना पूरन सिंह संग एक्ट्रेस की पहली करवा चौथ, दिया सरप्राइज, आर्यमन बोले- रिश्वत...

कॉमेडियन और एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह सास बनने वाली हैं. बेटा आर्यमन सेठी शादी करने वाला है. गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी के साथ वो लिवइन में रह रहा है. शादी से पहले दोनों का पहला करवा चौथ है, जिसके लिए अर्चना काफी एक्साइटेड हैं.

अर्चना पूरन सिंह को मिला होने वाली बहू से गिफ्ट (Photo: Instagram @archanapuransingh)
अर्चना पूरन सिंह ने अपनी हंसी के ठहाकों से काफी दर्शकों का दिल जीता है. 'कुछ कुछ होता है' में जो मिस ब्रिगेंजा का किरदार इनका काफी मशहूर हुआ था. आज के समय में अर्चना यूट्यूब पर व्लॉगिंग करती हैं. साथ ही 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पर जज की कुर्सी संभालती नजर आती हैं.

योगिता ने अर्चना को दिया गिफ्ट
यूट्यूब पर जितने भी अर्चना व्लॉग्स शेयर करती हैं वो सभी फैमिली के साथ होते हैं. इसमें अब आर्यमन सेठी की गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी भी हिस्सा बनी नजर आने लगी हैं. अर्चना अपने फैन्स को व्लॉगिंग के जरिए पर्सनल लाइफ अपडेट्स देना प्रिफर करती हैं. हाल ही में जो व्लॉग अर्चना ने शेयर किया है, उसमें होने वाली बहू योगिता, अपनी सास यानी अर्चना को करवा चौथ पर स्पेशल गिफ्ट देती नजर आईं. 

योगिता ने अर्चना को नए कपड़े दिए हैं, जिसे पाकर कॉमेडियन काफी खुश हुई हैं. आर्यमन ये सब देखकर कहते हैं कि अपनी सास को रिश्वत देना का ये सही तरीका है. मम्मी को जो तुमने कपड़े दिए हैं वो गाड़ी साफ करने वाला कपड़े की तरह लग रहे हैं. पर अर्चना ने योगिता के साथ ऐसा होने नहीं दिया. होने वाली बहू यानी योगिता को सपोर्ट किया और बेटे आर्यमन की डांट लगाई. 

बता दें कि आर्यमन ने कुछ महीने पहले ही रिवील किया था कि वो और योगिता बिहानी डेट कर रहे हैं. ये रिश्ता कुछ खास पुराना नहीं, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है कि अब दोनों एक-दूसरे के साथ लिवइन में रहने लगे हैं. आर्यमन ने योगिता को घर भी गिफ्ट किया है, जहां दोनों साथ रह रहे हैं. 

अर्चना और परमीत सेठी को भी इसमें दिक्कत नहीं. अर्चना और परमीत ने योगिता को बेटी की तरह रखा हुआ है. परिवार के साथ योगिता काफी अच्छी तरह रह रही हैं और अंडरस्टैंडिंग भी काफी तगड़ी नजर आती है. फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्दी ही योगिता और आर्यमन शादी कर लें और खुशखबरी दें.

---- समाप्त ----
