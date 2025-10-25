TV का मशहूर हीरो, शराब-घमंड ने बर्बाद किया करियर, सालों बाद होगा कमबैक

'ये हैं मोहब्बतें' फेम करण पटेल ने फैन्स के साथ गुड न्यूज शेयर की है. 6 साल बाद करण टेलीविजन पर कमबैक करने जा रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कमबैक का हिंट दिया है. आइए जानते हैं कि पिछले 6 सालों से करण टीवी से दूर क्यों थे.

लाफ्टर शेफ 3 में मिला मौका

टेलीविजन का लोकप्रिय कॉमेडी कुकिंग शो लाफ्टर शेफ सीजन 3 लौट रहा है. शो की अनाउंसमेंट के बाद इसके पुराने कंटेस्टेंट खुशी से झूम उठे हैं. वहीं फैन्स भी अपने फेवरेट शो के लिए एक्साइटेड हैं. इस बीच खबर आई कि एक्टर करण पटेल कॉमेडी कुकिंग शो का हिस्सा होंगे. उन्हें शो का नया सीजन ऑफर किया गया है.

करण इस रूमर्स पर चुप्पी बनाए हुए हैं. लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैन्स के दिलों में खलबली मचा दी है. करण ने इंस्टाग्राम पर शर्टलेस फोटो शेयर की है. वो लिखते हैं कि मैं ये घोषणा करता हूं कि अगले साल इसी समय तक मेरी वापसी ज्यादातर लोगों की शुरुआत से भी बड़ी होगी. यकीन करो और हासिल करो.

क्यों लगा ब्रेक?

करण टेलीविजन के पॉपलुर हीरोज में से एक हैं. उन्होंने टीवी पर 'कसम से', 'काव्यांजलि', 'कस्तूरी', 'ये हैं मोहब्बतें', 'नच बलिए' और 'झलक दिखला जा' जैसे तमाम शोज में काम किया है. करण जिस भी शो का हिस्सा बनते थे, वो हिट हो जाता था. 'कस्तूरी' सीरियल से वो रातोरात स्टार बन गए थे. उन्हें टीवी का शाहरुख खान कहा जाने लगा था. धीरे-धीरे उन्हें अपने टैलेंट पर गुरूर आने लगा. वो कई प्रोजेक्ट्स को ना कहने लगे. अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए राजी भी होते, तो ज्यादा पैसों की डिमांड करते.

उन्होंने ये भी माना था कि कई दफा वो शो के सेट पर शराब पीकर गए थे. रातोरात मिली स्टारडम ने उन्हें बिगाड़ दिया था. फिर एक वक्त आया जब मेकर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया. 3 साल तक घर पर खाली बैठने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है. गलती को सुधारने के बाद अब उनकी वापसी हो रही है. हालांकि, उन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल शेयर नहीं की हैं.

