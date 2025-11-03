scorecardresearch
 

कौन हैं 25 साल के सिंगर Maan Panu? ब्रेकअप सॉन्ग से इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा, सलमान खान भी हुए मुरीद

सिंगिंग रियलिटी शो I-Popstar में नजर आ रहे सिंगर मान पानू ने अपने एक गाने से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. मान का गाना I'm Done फैंस के दिलों को छू रहा है. सलमान खान ने भी उनके गाने की जमकर तारीफ की है.

सिंगर के गाने के फैन हुए सलमान खान (Photo: Instagram @maanpanu_)
सिंगर के गाने के फैन हुए सलमान खान (Photo: Instagram @maanpanu_)

कहते हैं कि अगर इंसान में टैलेंट और काबिलियत हो तो उसे ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता. सेंसेशनल सिंगर मान पानू ने भी ऐसा कमाल कर दिखाया है. वो रातोरात स्टार बन गए हैं. सोशल मीडिया पर उनके एक गान ने भूचाल मचा दिया. बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान भी मान के फैन बन गए हैं. आइए जानते हैं कि आखिर मान कौन हैं और उनकी इतनी तारीफ क्यों हो रही है?

कैसे रातोरात स्टार बने मान?
सिंगर मान पानू इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो I-Popstar में नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने शो में एक गाना गाया, जो ब्रेकआप के बाद मूवऑन करने की जर्नी को दर्शाता है. मान के इस गाने का नाम  I'm Done है. मान ने जैसे ही शो में ये गाना गाया तो उनका वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इंस्टाग्राम पर इस गाने के रील्स जमकर वायरल हो रहे है. 

शिद्दत वाली मोहब्बत के बाद ब्रेकअप के दर्द और मूवऑन की जर्नी को दर्शाते इस गाने के लिए लिरिक्स ने लाखों दिलों को छू लिया है. लोग गाने के लिरिक्स से रिलेट कर रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं. 

सलमान खान ने की मान की तारीफ

सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के स्टार सलमान खान भी मान के  I'm Done गाने के मुरीद हो गए हैं. इस गाने ने सलमान के दिल को भी जीत लिया. सलमान खान ने अपनी एक फोटो के साथ I'm Done सॉन्ग शेयर किया. पोस्ट के कैप्शन में सलमान ने इस गाने की जमकर सराहना की. 

सलमान खान ने लिखा- बहुत लंबे वक्त के बाद एक शानदार ट्रैक आया है. काश ये मेरा एक गाना होता. सलमान ने गाने की तारीफ करते हुए सिंगर मान पानू को टैग भी किया है. मान ने भी कमेंट सेक्शन में थैंक्यू लिखकर सलमान का शुक्रिया अदा किया है. 

 

 

फैंस के दिलों पर छाए मान

सलमान ने जब से मान के गाने की तारीफ की है, तब से उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है. लोग मान के बारे में सर्च करने लगे हैं. मान की बात करें तो वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं. उनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो मान ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल से मैथमेटिकल साइंस में डिग्री हासिल की है. 

फरवरी 2022 में, मान ने मुंबई स्थित फार स्टूडियो में एक असिस्टेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर (Assistant Music Producer) के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने लगभग तीन साल तक फ्रीलांस किया. उन्होंने दिसंबर 2022 से अगस्त 2025 तक ZOEE के साथ एक सिंगर-सॉन्गराइटर के रूप में भी काम किया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maan Panu (@maanpanu_)

 

मगर मान को कुछ दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके एक गाने ने उनकी जिंदगी बदल दी. आम जनता से लेकर सेलेब्स तक मान का गाना सभी के दिलों को छू रहा है. उनकी तेजी से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है. मान की जर्नी अभी शुरू ही हुई है...उम्मीद है कि वो जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे. 

