GF दिव्या संग प्रतीक की लड़ाई के बाद वरुण ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

बिग बॉस ओटीटी में पहले दिन से ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. दोनों एक दूसरे को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. दिव्या संग लड़ाई में प्रतीक ने उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद को भी फेक बताया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया. अब इसपर वरुण सूद ने एक क्रिप्टिक ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है.

वरुण ने ऐसे किया रिएक्ट

वरुण ने ट्वीट में लिखा, "इस जिंदगी में इतनी मेहनत की है. जहां हम हैं भी नहीं वहां हमारी बातें होने लगी हैं. बचपन में सीखा था कड़ी मेहनत आगे ले जाती है. मैं आगे काम करता रहूंगा. जब आप वहां खड़े होकर मुझे गालियां देंगे."

Iss zindagi main itni mehenat kari hai

Jaha hum hai bhi nahi waha humare baatein hone lagi hai.

Bachpan main sikha tha , hardwork is the key, main aage kaam karta rahunga while you stand there and abuse me.

Peace ✌🏻 — Varun Sood (@VSood12) August 10, 2021

दरअसल, लाइव वीडियो में दिखाया गया कि दिव्या संग लड़ाई में प्रतीक उनके बॉयफ्रेंड वरुण को गालियां देते हैं, जिससे दिव्या काफी उदास नजर आईं. दिव्या ने प्रतीक को वॉर्न किया कि वरुण को लड़ाई के बीच ना लाएं, लेकिन दोनों के बीच बहस बढ़ती गई.

वरुण के ट्वीट पर फैंस ऐसे कर रहे रिएक्ट

वरुण के इस ट्वीट पर फैंस के अलग-अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि प्रतीक को गंदा कहने का भी किसी को हक नहीं है. यूजर्स ने वरुण को याद दिलाया कि जब वो और दिव्या एस ऑफ स्पेस शो में थे तो तब वो दोनों भी प्रियांक शर्मा की बात करते थे.

एक यूजर ने वरुण के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा, "ओह वाओ आपका भी बिग बॉस शुरू हो गया ईधर.आपकी गर्लफ्रेंड ने पहले प्रतीक को गाली दी थी, लेकिन अगर वो दिव्या को गाली देगा तो आप सबसे पहले पोस्ट कर देंगे."

Oh woww apka bhi biggboss start hogaya idher?😂

Apki girlfriend first abused him Pratik* and if he would abuse divya you would be the first one to post about it — pratikinspiration_ (@pratikfanclub_) August 10, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "लाइफ में हर कोई मेहनत करता है वैसे ही प्रतीक सहजपाल ने भी की है और अगर शो के शुरू होते ही आपकी गर्लफ्रेंड दिव्या आपका नाम लेकर आएगी तो प्रतीक वो फिर छोड़ेगा नहीं. गालियों की तो आप बात ही नहीं करो आपकी गर्लफ्रेंड ने कितनी गालियां दी हैं वो सबने देखा है."

Life mein har koi mehnat karta hai veise hi #PratikSehejpal ne bhi ki hai aur agar show ke start hote hi aapki gf #DivyaAggarwal hi aapka naam leke aayegi toh youknow pratik wo fir chodega nhi kisi ko aur abusing ki baat hi na karo sir aapki gf ne kitna abuse kiya h sabne dekha h — 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧 💫 (@itsKabir16) August 10, 2021

We all saw what you and divya did in ace of space kept taking Priyanks name and abused him also. Divya also abused pratiks sister who is watching the show. Why the double standards. Trying to influence the audience to your side. This game won't work for too long#PratikSehajpal — Homelander (@Homelan29438702) August 10, 2021