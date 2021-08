BB OTT: फेक है दिव्या-प्रतीक की लड़ाई? फैंस ने स्क्रीनशॉट शेयर कर किया एक्सपोज!

मचअवेटेड शो बिग बॉस ओटीटी की धमाकेदार शुरुआत हो गई है. पहले एपिसोड में ऑडियंस को दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल की जबरदस्त लड़ाई दिखाई दी. दिव्या और प्रतीक लड़ाई में एक दूसरे को खरी-खोटी सुनाते हुए दिखाई दिए. प्रतीक लड़ाई में दिव्या के बॉयफ्रेंड वरुण सूद को भी ले आए और उन्होंने दिव्या को फेक बताया. इसके बाद दिव्या भी प्रतीक के खिलाफ गैंग बनाती हुई नजर आईं.

शो के पहले दिन ही दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा

शो के पहले दिन ही इतनी हाई वोल्टेज लड़ाई देखकर फैंस एंटरटेन होने के बजाए इरिटेट हो रहे हैं. ऑडियंस को प्रतीक और दिव्या की लड़ाई काफी अजीब और फेक लग रही है. वहीं शो के प्रीमियर के दिन प्रतीक ने दिव्या को अपनी बहन की तरह बताया था. ऐसे में फैंस को लग रहा है कि ये दोनों गेम में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से झूठी लड़ाई कर रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर ने किया एक्सपोज!

एक सोशल मीडिया यूजर ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें प्रतीक, दिव्या और वरुण ने एक दूसरे के पोस्ट लाइक किए हुए हैं. प्रतीक ने खतरों के खिलाड़ी 11 के लिए वरुण को गुड लक भी विश किया है. इससे साफ जाहिर है कि ये लोग एक दूसरे के साथ खास ब़ॉन्डिंग शेयर करते हैं.

सोशल मीडिया यूजर ट्विटर पोस्ट

दिव्या- प्रतीक की लड़ाई से फैंस हुए इरिटेट

फैंस को दिव्या और प्रतीक की लड़ाई बेहद बोरिंग लग रही है. उनका कहना है कि इन दोनों को शो को एंटरटेनिंग बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. एक यूजर ने लिखा, "प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल की लड़ाई काफी इरिटेटिंग है. ये ओवर एक्टिंग लग रही है."

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल ने अपने पुराने रिश्तों को लेकर लड़ाई करनी शुरू कर दी है. कम से कम आगे के लिए कुछ कंटेंट बचाकर रखो."

