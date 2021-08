Indian Idol 12 Finale: कियारा संग पवनदीप का 'बुर्ज खलीफा' सॉन्ग पर धमाकेदार डांस, वायरल हुआ वीडियो

इंडिया के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले में सितारों की महफिल सजने वाली है. इस 15 अगस्त को होने जा रहा शो का ग्रैंड फिनाले अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट ग्रैंड फिनाले बताया जा रहा है. 12 घंटों तक चलने वाले फिनाले एपिसोड को एंटरटेनिंग और सुपरहिट बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं. ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी और इनमें कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम भी शामिल है. कियारा और सिद्धार्थ इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले की शाम के स्पेशल गेस्ट होंगे.

कियारा संग पवनदीप का शानदार डांस

मेकर्स ने हाल ही में शो का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है. वीडियो क्लिप में शो के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट पवनदीप राजन एक्ट्रेस कियारा आडवाणी संग बुर्ज खलीफा गाने पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. पवनदीप कियारा आडवाणी के बड़े फैन हैं और उनके साथ डांस करने का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहते हैं. इतना ही नहीं पवनदीप कियारा संग शानदार तरीके से डांस स्टेप्स मैच कर सभी के दिलों को जीत रहे हैं.

Bigg Boss से कोरियोग्राफर निशांत का है पुराना कनेक्शन, बताया अपना गेम प्लान

#IndianIdol ke khitaab ki ore badh rahe hain hum! Only #100HoursToGo for #IndianIdol2020 #GreatestFinaleEver, on 15th August, from 12 PM onwards!



Don’t forget to set a reminder!https://t.co/7cdx84j9z2 pic.twitter.com/dyD66rkBZm