रेप केस में आशीष कपूर को राहत, जेल से बाहर आने के बाद पहली बार बोले- सच सामने आया...

‘देखा एक ख्वाब’ फेम एक्टर आशीष कपूर को हाल ही में रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. अब उन्होंने इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अपना पहला रिएक्शन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा नोट लिखकर इन आरोपों का जवाब दिया.

आशीष ने ली राहत की सांस

आशीष को तब हिरासत में लिया गया था जब एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. जमानत मिलने के बाद आशीष ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा और जूडिशियल सिस्टम का शुक्रिया अदा किया.

आशीष ने पोस्ट में लिखा, “हाल ही में हुई इस घटना के बाद मैं राहत और आभार से भरा हुआ हूं. इस अनुभव ने मुझे हमारे लोकतंत्र की ताकत और संविधान में दर्ज मूल्यों की अहमियत का एहसास कराया है. मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इस नतीजे ने मेरे विश्वास को और मजबूत किया है.”

आशीष ने पोस्ट में आगे लिखा,“सबकी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की वजह से न्याय मिला और सच सामने आया. ये इस बात का सबूत है कि सच हमेशा जीतता है. मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और उस व्यवस्था का आभार व्यक्त करता हूं जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है.”

सीसीटीवी फुटेज से मिले बेगुनाही के सबूत

खबरों के मुताबिक, पुलिस पूछताछ के बाद एक्टर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. बाद में एडिशनल सेशंस जज (ASJ) भूपिंदर सिंह ने आशीष कपूर को जमानत दे दी और अपने फैसले में कहा, “अदालत के सामने रखे गए दस्तावेजों और CCTV फुटेज को देखने के बाद ये साफ है कि अब आरोपी की आगे की जांच के लिए जरूरत नहीं है. क्योंकि वो दिल्ली के स्थायी निवासी हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी साफ है, इसलिए उनकी जमानत याचिका में दम है और इसे मंजूर किया जाता है.”

आशीष कपूर को 2 सितंबर को पुणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था.

