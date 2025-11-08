8 साल बाद 'तारक मेहता' में होगी टप्पू की वापसी? दी गुड न्यूज, एक्टर बोला- मेरी लाइफ...

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टेलीविजन का पॉपुलर शो है. इस शो ने कई कॉमन लोगों को अलग पहचान दी है. इनमें से एक भव्या गांधी भी हैं. भव्या 2008 में 'तारक मेहता' शो का हिस्सा बने थे. उन्होंने शो में टप्पू का रोल निभाया था. लेकिन घर-घर मशहूर होने के बाद 2017 में उन्होंने ये शो छोड़ दिया. भव्या अब गुजराती सिनेमा का हिस्सा हैं. लंबे समय बाद भव्या ने 'तारक मेहता' शो में कमबैक को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है.

पैसों के लिए छोड़ा शो

7 साल तक 'तारक मेहता' का हिस्सा रहने के बाद भव्या ने जब शो छोड़ा, तो हर कोई शॉक्ड था. फैन्स किसी और एक्टर को टप्पू के किरदार में देखने के लिए तैयार नहीं थे. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भव्या ने शो पैसों की वजह से छोड़ा. ये भी बताया गया कि वो एक एपिसोड के लिए दस हजार रुपये ले रहे थे.

अब एक्टर ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में भव्या ने कहा कि मैंने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया. ना ही मैंने पैसों के लिए शो छोड़ा. भव्या से पूछा गया कि क्या आप प्रति एपिसोड दस हजार रुपये चार्ज कर रहे थे. इस पर उन्होंने कहा कि नहीं. मुझे नहीं पता कि शो के लिए मुझे कितने पैसे मिले. क्योंकि मैं छोटा था. सारा लेन-देन मम्मी-पापा देखते थे. मैंने आज तक उनसे ये नहीं पूछा कि शो के लिए मुझे कितनी फीस मिलती थी.

तारक मेहता पर होगा कमबैक?

भव्या के छोड़ने के बाद टप्पू का रोल राज अनादकट ने अदा किया था. लेकिन राज ने भी कुछ साल बाद शो को अलविदा कह दिया. वहीं अब ये रोल नितेश ब्लुणी निभा रहे हैं. भव्या से पूछा गया कि क्या वो शो में लौटना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि हां, क्यों नहीं. मैं बिल्कुल शो में जाना चाहूंगा. मुझे मेरी लाइफ का क्लोजर मिल जाएगा.

भव्या ने ये भी कहा कि उनका टैलेंट सबसे पहले असित मोदी ने पहचाना था. भव्या के स्टेटमेंट के बाद फैन्स का एक्साइटमेंट लेवल हाई हो चुका है. फैन्स कयास लगाने लगे हैं कि क्या शो में उनकी वापसी होने वाली है.

