'तारक मेहता' में नई हसीना की एंट्री, बबीता जी को देगी टक्कर, सालों बाद मिलेगी पहचान?

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टेलीविजन का सबसे लंबा चलने वाला शो बन चुका है. पिछले 17 सालों ये शो दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. ऐसा पहली बार हुआ है जब शो से एक नया परिवार जुड़ेगा. 'तारक मेहता' में राजस्थानी परिवार की एंट्री होने वाली है. शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दर्शकों को नई फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया.

शो से जुड़ने जा रही राजस्थानी फैमिली में चार सदस्य हैं. रत्न सिंह चतुर सिंह बिंजोला घर के मुखिया हैं. उनकी खूबसूरत पत्नी रूपवती हैं. रत्न और रूपवती एक बेटे और बेटी के माता-पिता हैं. एक ओर जहां रत्न सिंह व्यापारी हैं. वहीं उनकी पत्नी रूपवती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. शो में रूपवती का रोल एक्ट्रेस धरती भट्ट निभा रही हैं. जानते हैं कि धरती भट्ट ने अब तक क्या-क्या किया है.

कौन हैं धरती भट्ट?

टेलीविजन के बहुत से ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने सालों तक काम करके फैन्स के दिलों में जगह बनाई है. इन्हीं नामों से एक धरती भट्ट हैं. एक्ट्रेस अहमदाबाद की रहने वाली हैं. उन्हें बेहद कम उम्र में ही एक्टिंग का चस्का लग गया था. 2012 में उन्होंने 'लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज' शो से टेलीविजन की दुनिया में एंट्री ली. इसके बाद वो 'जोधा अकबर' और 'महिसागर' जैसे शो में अहम रोल निभाकर चर्चा में आईं.

धरती टीवी पर कभी भी एक जोनर की भूमिका में बंधकर नहीं रहीं. उन्होंने कभी गंभीर तो कभी कॉमेडी टाइप रोल किए और दर्शकों को एंटरटेन किया. हालांकि, मसला ये भी है कि अलग-अलग किरदार निभाने के बावजूद धरती को इंडस्ट्री में अब तक वो पहचान नहीं मिली है, जिसकी वो हकदार हैं.

बबीता जी को मिलेगी टक्कर?

धरती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो आए दिन इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हैं. उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बताती है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है. वो बिंदास होकर जीना जानती हैं.

'तारक मेहता' में भले ही धरती एक पत्नी के किरदार में हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ग्लैमरस हैं. 'तारक मेहता' में उनकी एंट्री ने फैन्स के दिलों में हलचल मचा दी है. दर्शकों का कहना है कि धरती शो में मुनमुन दत्ता को टक्कर देने वाली हैं.

अब धरती शो में मुनमुन दत्ता पर भारी पड़ेंगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा.



