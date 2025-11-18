scorecardresearch
 

'आसान नहीं था कमबैक', प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन से हिचकीं स्वरा भास्कर, बयां की फीलिंग्स

स्वरा भास्कर ने कलर्स टीवी के शो धमाल विद पति पत्नी और पंगा के पहले सीजन के ग्रैंड फिनाले के बाद अपनी वापसी पर भावुक पोस्ट किया. प्रेग्नेंसी के दौरान आलोचनाओं का सामना करने के बाद यह उनका पहला ऑन-कैमरा काम था. उन्होंने शो में दोस्ती, प्यार और अपने पति के साथ समय बिताने का अनुभव साझा किया.

भावुक हुईं स्वरा भास्कर (Photo: instagram @reallyswara)
भावुक हुईं स्वरा भास्कर (Photo: instagram @reallyswara)

स्वरा भास्कर और फहाद अहमद कलर्स टीवी के मशहूर रियलिटी शो धमाल विद पति पत्नी और पंगा की सबसे पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक रहे. पहले सीजन का ग्रैंड फिनाले हो चुका है, लेकिन स्वरा अब भी इस सफर से बहुत भावुक हैं क्योंकि यह उनके लिए बेहद खास रहा.

प्रेग्नेंसी के दौरान स्वरा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. शादी के चार महीने में ही प्रेग्नेंट होने से लेकर वजन बढ़ने की वजह से काम कम मिलने तक, उन्होंने बहुत कुछ सुना. प्रेग्नेंसी के बाद 2.5 साल में पति पत्नी और पंगा उनकी पहली ऑन-स्क्रीन वापसी रही.

2.5 साल बाद कैमरे के सामने लौटीं स्वरा भास्कर

स्वरा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर शो की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसका पहला सीजन रविवार को खत्म हुआ. तस्वीरों में स्वरा शो के होस्ट मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे के साथ नजर आ रही हैं, साथ ही बाकी प्रतियोगी भी दिख रहे हैं.

कैप्शन में उन्होंने लिखा,''प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के 2.5 साल बाद धमाल विद पति पत्नी और पंगा मेरा पहला ऑन-कैमरा काम था. सच कहूं तो मैं इस शो के लिए इसलिए राजी हुई क्योंकि इसकी शूटिंग का शेड्यूल आसान था और इसे काम पर वापसी के लिए एक सहज कदम माना.”

उन्होंने आगे लिखा,“मैं इस शो में बहुत शक, बिलकुल भी उम्मीद ना होने और को-कोंटेस्टेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हुए आई थी. मैं कहूंगी कि मैं काफी सिनिकल थी. लेकिन पति पत्नी और पंगा मेरे लिए एक ऐसी खुशी और वरदान साबित हुआ, जिसे मैंने शुरुआत में पहचाना ही नहीं.”

स्वरा ने यह भी कहा,“मुझे इस शो में दोस्ती, हंसी, प्यार, दर्शकों से फिर जुड़ाव, और अपने पति के साथ नॉन-पैरेंटिंग कपल टाइम मिला, लेकिन सबसे जरूरी- मैंने फिर से अपने परफॉर्मर इंस्टिंक्ट और कैमरे के सामने आने की खुशी को पाया.” उन्होंने सभी साथियों और शो के मेकर्स को भी धन्यवाद दिया और लिखा,“आप सभी ने मुझे जितनी खुशी और मकसद दिया है, वो मैंने शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया है.”

“पति पत्नी और पंगा मेरे लिए पोस्टपार्टम वक्त में एक संकेत था”

स्वरा ने लिखा कि यह शो उनके पोस्टपार्टम फेज में उनके लिए एक संकेत जैसा था. वो लिखती हैं- “इस शो ने मुझे उस धुंध से बाहर निकालने में मदद की जहां मैं नहीं जानती थी कि कैसे और कब काम पर वापस जाना है. आप सभी का मैं दिल से आभार मानती हूं.” उन्होंने अपने पति की भी तारीफ करते हुए लिखा,“शो ने मुझे मेरे पति का एक नया रूप दिखाया- एक करीबी रियलिटी स्टार. शो के खत्म होने से मैं उदास हूं, लेकिन दिल में ढेर सारा प्यार और शुक्रगुजारी लेकर आगे बढ़ रही हूं.”

धमाल विद पति पत्नी और पंगा का ग्रैंड फिनाले

शो के ग्रैंड फिनाले में सेलिब्रिटी कपल रुबिना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने पहला सीजन जीत लिया और सर्वगुण संपन्न जोड़ी का खिताब हासिल किया. उन्होंने गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी को हराकर जीत दर्ज की. प्रतियोगियों में स्वरा भास्कर- फहाद अहमद, हिना खान-रॉकी जायसवाल, गुरमीत-देबिना, गीता फोगाट-पवन कुमार, सुदेश लहरी-ममता लहरी और अविका गौर-मिलिंद चंदवानी शामिल थे.

---- समाप्त ----
