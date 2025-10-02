TV की मशहूर एक्ट्रेस, नीम करोली बाबा से खास कनेक्शन, बोली- मां ने...

सुकीर्ति कांडपाल टेलीविजन की लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं. वो 'दिल मिल गए' शो में डॉ. रिद्धिमा का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में छा गई थीं. हाल ही में एक्ट्रेस ने नीम करोली बाबा से कनेक्शन के बारे में बात की. उन्होंने बताया कैसे हनुमान चलीसा का पाठ करने से उनकी जिंदगी बदल गई.

नीम करोली बाबा पर बोलीं सुकीर्ति कांडपाल

TOI से बातचीत में सुकीर्ति कांडपाल ने बताया कि उनका नीम करोली बाबा से गहरा कनेक्शन है. एक्ट्रेस कहती हैं कि उनकी मां ने साक्षात नीम करोली बाबा के दर्शन किए हुए हैं. यही नहीं, सुकीर्ति उन्हें अपने दादा की तरह मानती हैं.

सुकीर्ति कहती हैं कि मेरी जर्नी बहुत अलग रही है. मेरे माता-पिता ने मेरे सफर को बहुत आसान बनाया है. मैं 13 साल की थी, जब मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए मुंबई भेज दिया था. उस समय मैं एक्टिंग फील्ड से जुड़ा कोई काम नहीं करती थी. लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी. मेरे इस फैसले को मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया. एक दिन मैं कैफे में बैठी थी. इस दौरान 'दिल मिल गए' के एक क्रिएटिव ने मुझे देखा और मुझे शो में रोल ऑफर किया. ये मेरे लिए जादुई था.

सुकीर्ति ने कहा कि मेरी मां का नीम करोली बाबा से जुड़ाव, ये एक ऐसी चीज थी, जिसने पूरी जर्नी मेरा साथ दिया. मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली, जिसका रियलिटी में नीम करोली बाबा से कोई वास्ता रहा हो. लेकिन मेरी का उनका कनेक्शन था. नीम करोली बाबा मेरी मां को बेटा कहते थे. हमने दादाजी के तौर पर उनकी स्टोरीज सुनी हैं.

छोटी उम्र में सीखी हनुमान चलीसा

सुकीर्ति कहती हैं कि मेरी मां ने मुझे छोटी उम्र में हनुमान चलीसा याद करा दी थी. जब भी मैं किसी कश्मकश में होती हूं, हनुमान चलीसा की मदद लेती हूं. सच कहूं तो मैं आज मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों को नीम करोली बाबा के आश्रम जाती हुई देखती हूं. लेकिन मेरी मां महाराज जी से तब मिली थीं, जब उनके बारे में किसी को पता नहीं था. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन पर नीम करोली बाबा का आशीर्वाद है.

