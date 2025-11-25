शुभांगी अत्रे ने 10 साल बाद छोड़ा 'भाभीजी घर पर हैं', मेकर्स से हुईं नाराज? शो में लौटेंगी शिल्पा शिंदे

टीवी शो 'भाभीजी घर पर हैं' के फैंस को तब झटका लगा था जब उनकी फेवरेट शिल्पा शिंदे ने शो छोड़ा था. इस रोल में शिल्पा को शुभांगी अत्रे ने रिप्लेस किया. लेकिन फैंस को दोबारा झटका इसलिए लगा है क्योंकि 10 साल बाद शुभांगी ने शो को अलविदा कह दिया है. उनके शो से जाने की वजह मेकर्स का वो फैसला बना है, जिसके तहत उन्होंने पुरानी अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे को वापस लेने का फैसला किया है.

और पढ़ें

शुभांगी ने छोड़ा शो

शुभांगी ने खुद शो छोड़ने की अटकलों को कंफर्म कर दिया है. पिछले हफ्ते उन्होंने अपना आखिरी एपिसोड शूट किया है. उनका कहना है वो ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी इस जर्नी को खत्म कर रही हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में शुभांगी ने अपनी जर्नी और शिल्पा शिंदे की वापसी पर बात की.

अपनी जर्नी पर क्या बोलीं शुभांगी?

उन्होंने कहा- मैंने प्रोड्यूसर मिसेज कोहली से हमेशा ये कहा था कि शो में मेरी जर्नी आन बान और शान के साथ शुरू होगी. ठीक वैसे ही मेरी जर्नी यहां पर खत्म हो रही है. इससे अच्छी एग्जिट की मैं कल्पना नहीं कर सकती थी. मुझे क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, इसकी वजह में घुसने का मतलब नहीं है. मैं इसे ब्लेसिंग्स की तरह लेती हूं क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं. मैं नए कैरेक्टर्स को एक्सपलोर करना चाहती हूं. यहां से निकलकर फिर से काम की तलाश करनी है. जिंदगी में इतना कुछ देखने के बाद अब मैं फाइटर मोड में हूं. अभी मैं अपने काम और बेटी पर फोकस कर रही हूं.

Advertisement

'शिल्पा के लिए मन में नहीं कोई खटास'

शुभांगी ने कहा कि 'भाभीजी घर पर हैं' शो में जर्नी खत्म होने को लेकर वो इमोशनल हैं. उनके लिए ये घर छोड़ने जैसा है. अंगूरी भाभी का रोल जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. इस शो से शुभांगी को जो भी मिला है उसका वो शुक्रिया आदा करती हैं. 2016 से शुभांगी शो का हिस्सा रही हैं. वो कहती हैं कि किसी को रिप्लेस करना आसान नहीं होता, लोगों ने जिस तरह अंगूरी भाभी के रोल में उन्हें स्वीकारा, इसका वो आभार जताती हैं.

वैसे ये पहली बार नहीं था जब शुभांगी ने शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया था. शो चिड़ियाघर में भी शुभांगी ने शिल्पा की जगह ली थी. इस पर शुभांगी ने कहा- मैं इस रिप्लेसमेंट गेम को अब खत्म करती हूं. मैंने अपनी मां से कहा कि शिल्पा ने शो (भाभीजी घर पर हैं) को 9-10 महीने में छोड़ दिया था. ऐसा महसूस हुआ जैसे न्यूबॉर्न बेबी वो मुझे सौंपकर गई हों. अब वो बच्चा बड़ा होकर 10 साल का हो चुका है. मैं अब इसे वापस कर रही हूं. मैंने उसे सभी वैल्यूज और संस्कार दिए हैं. मैं इसे दिल से सौंप रही हूं. मैं शिल्पा शिंदे और पूरी टीम को इस शो के 2.0 वर्जन के लिए ऑल द बेस्ट कहूंगी.

---- समाप्त ----