शुभांगी अत्रे की होगी छुट्टी, 'अंगूरी भाभी' बनकर लौट रहीं शिल्पा शिंदे? बोलीं- रिस्क है...

इन दिनों शिल्पा शिंदे के फैन्स की खुशी सातवें आसमान पर है. चर्चा है कि एक्ट्रेस 'भाभीजी घर पर हैं' शो पर वापसी कर रही हैं. अगर ये खबर सच है, तो इसका मतलब ये है कि शुभांगी अत्रे की शो से छुट्टी होने वाली है.

9 साल बाद होगा शिल्पा शिंदे का कमबैक (PHOTO: YouTube/And TV)
9 साल बाद होगा शिल्पा शिंदे का कमबैक (PHOTO: YouTube/And TV)

'भाभीजी घर पर हैं' टेलीविजन का लोकप्रिय शो है. पिछले 10 साल से ये शो दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. शो को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 9 साल बाद शो में शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी के कैरेक्टर में कमबैक कर रही हैं. अब एक्ट्रेस ने वापसी की खबरों पर रिएक्ट किया है. आइए जानते हैं कि 'भाभीजी घर पर हैं' को लेकर शिल्पा ने क्या कहा. 

कमबैक पर क्या बोलीं शिल्पा?
फैन्स ये सुनकर खुश हो उठे कि शिल्पा शिंदे 'भाभीजी घर पर हैं' शो में अंगूरी भाभी बनकर लौट रही हैं. जूम संग बातचीत में शिल्पा ने वापसी को लेकर कहा- सुबह से मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं. मैं किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं. मैं एक अलग दुनिया में चली गई हूं. मैं मनोज संतोषी जी के साथ थी, और वो हमेशा चाहते थे कि मैं ‘भाभीजी घर पर हैं’ में वापस आऊं. अब मनोज जी नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगी. मैं मानती हूं- मन का हो तो अच्छा, न हो तो और भी अच्छा. 

आगे उन्होंने कहा कि मैंने अभी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है. क्योंकि ये एक बड़ा रिस्क है. शिल्पा ने ये भी साफ किया कि फिलहाल ये सिर्फ खबर है, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, हमने लोगों को बहुत हंसाया है. भाभीजी घर पर हैं को 10 साल हो गए हैं. अब कहानी में कुछ बदलाव चाहते हैं. लोग सोच रहे हैं कि मैं वापस आ रही हूं, लेकिन हां, बातचीत चल रही है. मुझे किसी और शो के लिए भी अप्रोच किया गया है. अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है. ये सिर्फ न्यूज है.

बुरे नोट पर छोड़ा था शो
अपने किरदार अंगूरी भाभी को लेकर मिले प्यार पर शिल्पा ने कहा, अगर अंगूरी भाभी बदल गई, तो वो पहले वाली अंगूरी भाभी नहीं रहेगी. पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है. ये हमारे लिए बड़ा रिस्क है. सब कुछ इत्तेफाक से होता है. अभी मैंने हां या ना नहीं कहा है. अगर करूं तो मनोज जी और अपने फैन्स के लिए करूंगी. मैं खुश हूं, लेकिन पहले जो हुआ था, वो अच्छा नहीं था. लोग मुझे भाभीजी के लिए बहुत प्यार देते हैं.

शिल्पा शिंदे ने 2015 में 'भाभीजी घर पर हैं' शो जॉइन किया था. शो में वो अंगूरी भाभी के किरदार में नजर आईं. उनके कैरेक्टर को लोगों ने बेशुमार प्यार भी दिया. लेकिन मेकर्स संग अनबन के बाद 2016 में उन्होंने शो छोड़ दिया. उनके शो छोड़ने के बाद काफी विवाद भी हुआ था. इसके बाद शुभांगी अत्रे ने शिल्पा को शो में रिप्लेस किया और फैन्स के दिलों में छा गईं. 
 

