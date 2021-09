Sidharth Shukla को गुस्सा कंट्रोल करने के टिप्स देते थे Salman Khan, मौत पर किया ये ट्वीट

बिग बॉस के टीआरपी बूस्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर साल की सबसे शॉकिंग न्यूज कही जा सकती है. सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के बड़े सितारे थे. उनके निधन की खबर के बाद से सोशल मीडिया पर मातम पसर गया है. सिद्धार्थ बिग बॉस 13 के विनर थे. सिद्धार्थ के निधन पर तमाम सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं. बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के मौत की खबर पर रिएक्ट किया है.

सिद्धार्थ के निधन पर सलमान का ट्वीट

सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर ट्वीट कर लिखा कि एक्टर बहुत जल्दी दुनिया को छोड़ गए हैं. उन्होंने लिखा, 'बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ. तुम्हें याद किया जाएगा. परिवार को मेरी तरफ से संवेदनाएं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.'

Gone too soon Siddharth.. u shall be missed. Condolences to the family .. RIP🙏