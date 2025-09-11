scorecardresearch
 

सलमान खान ने कुनिका सदानंद को गोद में उठाकर किया था डांस? Video वायरल, जानें सच

हर दिन सोशल मीडिया पर सेलेब्स के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन दिनों सलमान खान और कुनिका सदानंद के डांस वीडियो की चर्चा है. लेकिन क्या वाकई सलमान ने कुनिका संग डांस किया है? आइए जानते हैं वायरल वीडियो का सच क्या है.

क्या है सलमान खान, कुनिका सदानंद के वीडियो का सच? (PHOTO: Screengrab)
क्या है सलमान खान, कुनिका सदानंद के वीडियो का सच? (PHOTO: Screengrab)

हर साल बिग बॉस में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं, जिन्हें लेकर मेकर्स पर बायस्ड होने का इल्जाम लगता है. इस सीजन वो कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद हैं. हर वीकेंड का वार सलमान खान और कुनिका का खास बॉन्ड देखने को मिलता है. इस बीच इंटरनेट पर सलमान खान का एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में दबंग खान एक एक्ट्रेस को गोद में लेकर डांस करते दिखे. कहा गया कि सलमान के साथ डांस करने वाली एक्ट्रेस कुनिका हैं. 

लेकिन क्या सच में सलमान ने कुनिका को बांहों में लेकर डांस किया? आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है. 

पुराना है सलमान-कुनिका का कनेक्शन?
सोशल मीडिया पर जब सलमान खान का डांस वीडियो वायरल हुआ, तो कहा गया कि उनका एक्ट्रेस से रिश्ता पुराना है. इसलिए वो बिग बॉस में उनके प्रति इतने नरम हैं. लेकिन असल में वीडियो की सच्चाई कुछ और है. वीडियो की गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि ये महिला कोरियोग्राफर पोनी वर्मा हैं, जो एक्टर प्रकाश राज की पत्नी भी हैं. वायरल वीडियो 1998 में हुए 43वें फिल्मफेयर अवार्ड्स का है. 

पहली नजर में पोनी वर्मा और सलमान को साथ में डांस करता देख कर ऐसा लगता है कि वो कुनिका हैं. लेकिन इंटरनेट पर यूजर्स द्वारा किया गया दावा गलत साबित होता है. हालांकि, ये बात सच है कि सलमान, कुनिका को बचपन से जानते हैं. उन्होंने एक्ट्रेस का स्ट्रगल भी देखा है. ये बात सलमान वीकेंड का वार पर कह चुके हैं. सलमान जानते हैं कि कुनिका  जिंदगी में बहुत कुछ सहने के बाद आज इस स्टेज पर पहुंचीं. इसलिए दबंग खान के दिल में वो स्पेशल जगह रखती हैं. 

कुनिका के बेटे ने बताया मां का संघर्ष 
कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने बिग बॉस के मंच पर बताया कि उनकी मां ने हमेशा से घर, पति और बच्चे का सपना देखा था. लेकिन उनका ये सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया. सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अयान ने ये भी कहा कि उनकी मां सिंगर कुमार सानू संग रिश्ते में थीं. उनका रिश्ता बहुत टॉक्सिक था. 

कुनिका की निजी जिंदगी की बात करें, तो उन्होंने दो शादी की हुई हैं, लेकिन उनकी दोनों ही शादी असफल रहीं. दोनों शादियों से उनके दो बेटे अरिहंत और अयान हैं.  

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

