अमाल मलिक पर फूटा सलमान का गुस्सा, 'बिग बॉस' के बाद बिगड़ेंगे रिश्ते? बोले- घर से बाहर निकलेगा...

पिछले हफ्ते 'बिग बॉस' में फैमिली वीक का दौर जारी था. सभी घरवालों की फैमिली घर में आईं और पूरा माहौल बदल गया. मगर जैसे ही 'वीकेंड का वार' आया, बिग बॉस हाउस में खलबली सी मच गई. शो के होस्ट सलमान खान ने एक-एक करके घरवालों की क्लास ली. सुपरस्टार ने कुनिका सदानंद, अमाल मलिक और शहबाज बदेशा को जमकर फटकारा.

सलमान ने लगाई अमाल मलिक की क्लास

'वीकेंड का वार' पर सलमान ने अमाल मलिक की जमकर क्लास लगाई थी. उन्होंने सिंगर पर 'बिग बॉस' को बायस्ड बुलाने पर सवाल किए. सलमान ने कहा कि अमाल ने पिछले हफ्ते उनकी गैरमौजूदगी में रोहित शेट्टी के सामने काफी ऊंची आवाज में बात की, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा. आगे, सलमान ने घरवालों से पूछा कि वो कौनसा सदस्य है जो बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं जीतने पर काफी निराश होगा? तो प्रणित ने अमाल का नाम लिया.

उन्होंने कहा कि अमाल कई बार 'वीकेंड का वार' से पहले बड़े गर्व से कहते हैं कि सलमान उनकी और शहबाज की क्लास लेंगे. ऐसे में प्रणित को लगता है कि अगर अमाल ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं होगी. प्रणित की बातों से सलमान भी सहमत दिखाई दिए.

अमाल मलिक से दूरी बनाएंगे सलमान खान?

उन्होंने अमाल की क्लास लगाने वाली बात पर कहा, 'जितनी क्लास यहां पर ली है वो काफी है, लेकिन असली क्लास तो ये जब घर से बाहर निकलेगा तब ली जाएगी. 1000% और क्लास लेने के अलग-अलग तरीके हैं. एक तो समझाओ, एक डांटो और एक कुछ मत करो, इग्नोर करो. इससे बड़ी क्लास कुछ नहीं हो सकती. अलग रहो, समझे आप?'

सलमान की फटकार से फैंस सोशल मीडिया पर काफी खुश नजर आए हैं. उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि सुपरस्टार ने सिंगर को फटकारा. मालूम हो कि सलमान पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो 'बिग बॉस' में अमाल मलिक की तरफ 'बायस्ड' हैं. उन्हें लेकर कई बार ऐसी बातें कही जा चुकी हैं.

लेकिन पिछले एपिसोड में सलमान ने जिस तरह से अमाल को फटकारा, वो देखकर शायद ऐसा लगता है कि सलमान और अमाल के रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं. बता दें कि अमाल ने सलमान की फिल्मों में गाने कंपोज किए हैं. साल 2014 में आई फिल्म 'जय हो' और उनके प्रोडक्शन में बनी 'हीरो' फिल्म में अमाल के गाने शामिल थे.

