सलमान ने लगाई फटकार, रो पड़ा यूट्यूबर-जोड़े हाथ, बोला- मैं लड़ नहीं सकता

बिग बॉस हाउस में इन दिनों हर दिन एक नया तमाशा देखने को मिल रहा है. इस वीकेंड के वार पर कई कंटेस्टेंट पर सलमान खान का गुस्सा फूटने वाला है. शो का नया प्रोमो सामने आ चुका है. प्रोमो में सलमान खान यूट्यूबर मृदुल तिवारी को फटकारते दिख रहे हैं, जिसके बाद वो फूट-फूटकर रोने लगते हैं.
रो पड़े मृदुल तिवारी
'वीकेंड का वार' प्रोमो में सुपरस्टार सलमान खान घरवालों की हरकतों से काफी गुस्से में दिख रहे हैं. इस वीकेंड मृदुल, अमाल मलिक और कुनिका सदानंद, सलमान के निशाने पर रहेंगे. सलमान ने मृदुल के गेम पर सवाल उठाते हुए कहा कि मृदुल, आपको समझ में आ रहा है ये खेल. आपके सामने कुछ नहीं हुआ, जिसके सामने आपका कोई ओपिनियन नहीं रहा? मैं आज आपको बेडरूम में भेजने वाला था, क्योंकि अभी तक आप दिख नहीं रहे हो. वीकेंड के वार पर भी आप क्यों दिखो.
सलमान खान की डांट सुनते ही मृदुल रो पड़ते हैं. वो हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं कि भाई जी, मैं नहीं लड़ा आज तक किसी से. इस पर सलमान कहते हैं- किसने कहा है कि यहां पर लड़ने से नजर आते हैं? हम नहीं कहते हैं कि आप लड़ो-झगड़ो. एक ओपिनियन होता है.
नेहल-अमाल को लगाई फटकार
मृदुल के बाद सलमान ने नेहल और अमाल मलिक की भी क्लास लगाई. वो नेहल से कहते हैं कि नेहल, आप सिर्फ एक ही बातें की जा रही हो और वो है तान्या. हमको पता नहीं, इस ऑब्सेसशन को क्या नाम दें. आपको उनकी लाइफ से इतना परेशानी क्यों है. इसके बाद शो के होस्ट ने जीशान कादरी की क्लास लगाई. उन्होंने अभिषेक और अशनूर को भी फटकारा. गाली-गलौच करने के लिए वो अमाल पर भी बरसे.
इस वीकेंड का वार शो पर एल्विश यादव बतौर गेस्ट नजर आएंगे. एल्विश, सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करने के लिए एक्साइटेड हैं. अब बस इंतजार आज के एपिसोड का है.