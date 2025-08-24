Bigg Boss 19: 21 की उम्र में करोड़ों की मालकिन है हसीना, सलमान खान के शो पर उड़ाएगी गर्दा?

इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं. सलमान खान आपका फेवरेट शो बिग बॉस 19 लेकर टीवी पर लौट रहे हैं. शो में जाने वाले कई कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ गए हैं. चर्चा है कि चाइल्ड एक्ट्रेस रहीं अशनूर कौर भी बिग बॉस के घर में लॉक होने के लिए तैयार हैं. छोटी सी अशनूर इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें बिग बॉस में देखना दिलचस्प होने वाला है. शो शुरू हो इससे पहले एक्ट्रेस को थोड़ा करीब से जानते हैं.

कौन हैं अशनूर कौर?

अशनूर कौर ने पांच साल की उम्र में टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा था. उन्हें इंडस्ट्री में काम करते हुए 13 साल से ज्यादा का समय हो गया है. अशनूर को झांसी की रानी, साथ निभाना साथिया, देवों के देव महादेव और ये रिश्ता क्या कहलाता जैसे तमाम सुपरहिट शो के लिए जाना जाता है. टीवी शोज के अलावा उन्होंने संजू और मनमर्जियां जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग साबित की है.

कैसे बनीं करोड़ों की मालकिन?

अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ अशनूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम के जरिए वो फैन्स के साथ जुड़ी रहती हैं और लाइफ की अपडेट शेयर करती हैं. वो बिजनेस की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं. उन्होंने अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च किया है जिससे वो तगड़ी कमाई करती हैं.

छोटी सी उम्र में खरीदा करोड़ों का घर

अशनूर सिर्फ 21 साल की हैं और उन्होंने मुंबई में अपना आलीशान घर खरीद लिया है. आज उनके पास अपना घर, गाड़ी और पैसा सब है. काम के साथ-साथ एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और ग्रेजुएशन पूरी करके पेरेंट्स का नाम रोशन किया.

अशनूर जैसी आलीशान लाइफ जीती हैं, वैसी लाइफ जीना हर किसी का सपना है. भोली-भाली और मासूम सी दिखने वाली अशनूर को बिग बॉस के घर में देखना मजेदार होने वाला है. देखना दिलचस्प होगा कि कम उम्र में शोहरत-दौलत कमाने वाली अशनूर शो में दर्शकों को कैसे इंप्रेस करती हैं.

टेलीविजन का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19, 24 अगस्त से टेलीविजन पर शुरू हो रहा है. आप फेवरेट कंटेस्टेंट्स को देखने के लिए तैयार हैं ना?

