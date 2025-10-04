scorecardresearch
 

61 साल की कुनिका पर चिल्लाए सलमान खान, लगाई क्लास, बोले- सारी मुसीबत की जड़ हो...

बिग बॉस में इस हफ्ते कुनिका सदानंद को भी सलमान खान से फटकार पड़ने वाली है. ये पहली बार है जब सलमान ने कुनिका पर गुस्सा किया है. शो का प्रोमो सामने आने के बाद फैंस भी अब एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हैं.

कुनिका को सलमान ने लगाई फटकार (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
बिग बॉस 19 में इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड ड्रामे से भरपूर होने वाला है. शो में सलमान खान इस हफ्ते फुल एग्रेशन में दिखाई देंगे. सलमान एक-एक करके कई घरवालों की क्लास लगाएंगे. इस बार कुनिका सदानंद भी सलमान के निशाने पर रहीं. वीकेंड का वार में और क्या खास होने वाला है? आइए जानते हैं...

कुनिका पर भड़के सलमान

शो के कई प्रोमो वीडियो सामने आ चुके हैं. एक प्रोमो में सलमान खान पहली बार कुनिका पर गुस्सा करते और चिल्लाते नजर आए. सलमान ने गुस्से में कुनिका से कहा- अपनी इज्जत अपने हाथों में है. आप अपनी गलती बार-बार रिपीट कर रही हो. पूरी मुसीबत की जड़ कुनिका जी हैं. 
 
सलमान की फटकार पर कुनिका ने अपनी सफाई देने की कोशिश की. मगर सलमान ने कुनिका को बोलने से रोक दिया. सलमान काफी गुस्से में दिखाई दिए. सलमान का गुस्सा देख सभी कंटेस्टेंट सहमते नजर आए. 

कुनिका पर क्यों चिल्लाए सलमान?

बता दें कि हाल ही में कैप्टेंसी टास्क के दौरान जब अशनूर कौर केयरटेकर बनी थीं तो अमाल ने अशनूर के लिए कहा था कि वो भौंकती हैं. अशनूर के लिए ये शब्द सुनकर अभिषेक बजाज भड़क गए थे और फिर अभिषेक की अमाल संग धक्का-मुक्की हो गई थी. मगर अमाल और अभिषेक के बीच हुई लड़ाई में चिंगारी कुनिका ने लगाई थी, जिसकी वजह से सलमान ने कुनिका को लताड़ लगाई. 

अभिषेक पर फूटा सलमान का गुस्सा

वहीं, अमाल संग धक्का-मुक्की करने पर सलमान खान ने अभिषेक बजाज को भी जमकर फटकारा. सलमान ने अभिषेक से कहा कि वो बिना सच्चाई जाने ही भड़क जाते हैं वॉयलेंट हो जाते हैं. 

आखिर क्यों रो पड़े मृदुल?

वहीं, दूसरी ओर गेम में एक्टिव ना रहने पर सलमान, मृदुल तिवारी को भी फटकारते दिखे. सलमान की डांट सुन मृदुल फूट-फूटकर रो पड़े. शो के प्रोमो वीडियो सामने आने के बाद एपिसोड देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट हाई हो गई है. फैंस एपिसोड का बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं. वैसे आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं?

