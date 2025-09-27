'हर बात में गालियां', अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, गुस्से से बोले- हुनर को बर्बाद...

हफ्तेभर के ड्रामे के बाद अब वो पल आ गया है, जब सलमान खान कंटेस्टेंट्स को उनकी बदतमीजियों के लिए लताड़ते दिखेंगे. इस बार सलमान के निशाने पर सिंगर अमाल मलिक रहे. शो में लगातार गालियां देने, बाकी कंटेस्टेंट्स के परिवार पर भद्दे कमेंट करने पर सलमान गुस्से से अमाल को फटकारते दिखेंगे.

अमाल पर भड़के सलमान

बिग बॉस 19 के अपकमिंग वीकेंड का वार एपिसोड का प्रोमो वीडियो सामने आ चुका है. प्रोमो में सलमान सिंगर अमाल मलिक को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं. सलमना फुल एग्रेशन में दिखाई दिए. अमाल पर भड़कते हुए वो बोले- अमाल जब आप यहां पर आए थे तो आपने बोला था कि आप अपनी इमेज साफ करने आए हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हो रही. हर बात में गालियां देना, परिवार पर जाना. आपके फैंस में बच्चे भी हैं ना. आप चाहते हो कि वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें?

सलमान आगे अमाल से बोले- ये लड़का बहुत टैलेंटेड है. अपने हुनर को बर्बाद मत करो. मैं चाहता हूं कि आप एक विनर की तरह शो से बाहर आएं. सलमान की फटकार सुन अमाल का चेहरा उतर गया. वो खामोशी से सलमान के साथ सहमति जताते नजर आए.

गौहर ने अमाल को कहा 'दोगला'

वहीं, इस हफ्ते गौहर खान भी शो में गेस्ट बनकर आएंगी. गौहर अपने जेठ आवेज दरबार को गेम में एक्टिव होने की सलाह देती दिखेंगी. साथ ही आवेज के किरदार पर नेशनल टीवी पर उंगली उठाने पर वो अमाल मलिक को भी फटकारेंगी. प्रोमो में गौहर खुलेआम अमाल को दोगला बोलती हुई भी दिखाई दीं.

वीकेंड का वार के प्रोमो सामने आने के बाद फैंस शो को लेकर सुपर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. अमाल की डांट पड़ने से फैंस खुश हैं, क्योंकि फैंस का मानना है कि सलमान सिंगर अमाल के प्रति बायस्ड हैं. ऐसे में अमाल की डांट पड़ने से फैंस अब बेकरारी से एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं.

कौन होगा बेघर?

वहीं, शो को लेकर ऐसी चर्चा है कि इस हफ्ते आवेज दरबार का सफर शो में खत्म होने वाला है. यानी वो बेघर होने वाले हैं, जबकि भोजपुरी हसीना नीलम गिरी को सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा. अब कौन घर से बाहर होता है ये जानने के लिए आपको आज रात बिग बॉस 19 का एपिसोड देखना होगा.

