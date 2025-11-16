Pati Patni Aur Panga winner: रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला बनी 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी', जीता 'पति पत्नी और पंगा' शो

कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' का धमाकेदार फिनाले हो चुका है. इस शो को टीवी के पॉपुलर कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जीत लिया है. दोनों की जोड़ी 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी' बनी है. फैन्स भी कपल को शो जीतते देख काफी खुश हो रहे हैं.

और पढ़ें

रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' के बाद रुबीना और अभिनव सालों बाद किसी शो के लिए साथ आए थे. सलमान के शो में दोनों की शादी काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रही थी, लेकिन बाद में दोनों ने फैसला लिया कि वो अलग नहीं होंगे. आज दोनों दो जुड़वां बेटियों के पेरेंट्स हैं. मिलकर उनकी परवरिश कर रहे हैं. इस शो के जरिए, एक बार फिर से फैन्स को पर्दे पर इनकी जोड़ी देखने को मिली थी.

रुबीना-अभिनव ने जीता शो

शो में रुबीना और अभिनव ने अपनी लव स्टोरी बताई. ये तक बताया कि आर्थिक तंगी में दोनों ने किस तरह गुजारा किया. आज भी आर्थिक रूप से काफी ड्रेन रहते हैं, लेकिन बेटियों के लिए सबकुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री, ह्यूमर और दिल की बातों ने फैन्स का दिल जीता है. दोनों ने शो की ट्रॉफी अपने नाम की है.

Advertisement

खूब खुश हैं रुबीना-अभिनव

एक जॉइंट स्टेटमेंट में रुबीना और अभिनव ने कहा- हम दोनों ने इस शो के जरिए एक-दूसरे के साथ समय बिताया है. हम दोनों ही परफेक्ट नहीं हैं, पर एक कपल के रूप में साथ हैं. जो भी हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उन्हें लेकर हम काफी प्रैक्टिकल रहे. हम दोनों के लिए इस ट्रॉफी को जीतना काफी स्पेशल रहा है. व्यूअर्स से जो प्यार मिला है, ये उसी का सबूत है. हम दोनों की जर्नी शो में काफी स्मूद रही. हमने काफी मजे किए. प्यार का मतलब हमारे लिए एक-दूसरे को चुनना है. जब दिन खराब जा रहा होता है, तब भी.

फिनाले के लिए सभी जोड़ियां दूल्हा-दुल्हन के रूप में नजर आए. सभी ने दोबारा से कस्में खाईं. अपनी जर्नी बयां की. कुछ इमोशनल हुए तो कुथ हंसे. सेलिब्रिटीज का फैन्स को मजेदार साइड देखने को मिली. सेलेब्स ने शो पर अपने रिश्ते पर बात की. साथ ही बताया कि किस तरह के उतार-चढ़ाव दोनों ने साथ में फेस किए. अविका गौर ने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शो पर ही शादी रचाई.

शो को सोनाली बंद्रे और स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने होस्ट किया. शो में हिना खान और रॉकी जायसवाल, स्वरा भास्कर और फहाद अहमद, गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी, गीता फोगात और पवन कुमार, कॉमेडियन सुदेश लहरी और उनकी पत्नी, ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार की जोड़ी के अलाव अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की जोड़ी नजर आई.

---- समाप्त ----