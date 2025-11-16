क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन को TV पर बताया लेस्बियन, कुनिका पर भड़के रोहित शेट्टी, बोले- पूरा देश...

बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं कुनिका सदानंद इस समय ट्रोल्स के निशाने पर हैं. हाल ही के एपिसोड में कुनिका नेशनल टीवी पर क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाती दिखी थीं. कुनिका ने मालती को 'लेस्बियन' कहा था. वीकेंड का वार में कुनिका की इस बात पर रोहित शेट्टी ने उन्हें फटकार लगाई.

कुनिका की रोहित ने लगाई क्लास

रोहित शेट्टी ने कुनिका को फटकारते हुए कहा कि वो नेशवल टीवी पर किसी लड़की की सेक्सुअलिटी पर सवाल नहीं उठा सकतीं. रोहित बोले- आपने मालती के लिए नेशनल टीवी पर एक वर्ड यूज किया. मालती के पेरेंट्स, दोस्त, भाई सभी ये शो देख रहे हैं. पूरा देश बिग बॉस देख रहा है. आप सीनियर हो, मैच्योर हो..आपने मेरे साथ काम भी किया है. आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए.'

हालांकि, अपनी गलती मानने के बजाए कुनिका बार-बार खुद की सफाई देती रहीं. कुनिका का ये रवैया यूजर्स को पसंद नहीं आ रहा है. वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं.

मृदुल तिवारी ने कुनिका को बताया गलत

मालती को टीवी पर 'लेस्बियन' बोलने पर यूपी के रहने वाले और बिग बॉस से हाल ही में बाहर हुए मृदुल तिवारी ने भी रिएक्ट किया है. Zoom संग बातचीत में मृदुल ने कुनिका के इस बिहेवियर को गलत बताया है.

मृदुल बोले- किसी की इमेज के लिए ये सब बोलना ठीक भी नहीं है. अगर कुनिका मैम ने ये सब कहा है, तो ये गलत है, क्योंकि आप वहां मजाक में किसी को कुछ भी बोल देते हो. मगर फिर देश में एक नैरेटिव बन जाता है. एक लड़की के लिए ये बड़ी बात है. इस तरह की बातें न्यूज बन जाती हैं.

बता दें कि रोहित शेट्टी ने शनिवार के एपिसोड में अमाल मलिक और शहबाज को खूब फटकार लगाई थी. बिग बॉस को बायस्ड कहने पर रोहित ने दोनों को आईना दिखाया था. बाद में दोनों ने फिर मेकर्स से माफी भी मांगी. वहीं, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के गेम की रोहित शेट्टी तारीफ करते दिखे थे.

