'साई बाबा' एक्टर की मदद को आगे आईं रिद्धिमा, ट्रोल होने पर बोलीं- जिंदगी में...

टीवी में 'साई बाबा' का किरदार निभा चुके एक्टर सुधीर दलवी इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्हें सेप्सिस जैसी गंभीर बीमारी है और करीब तीन हफ्तों से हॉस्पिटल में भर्ती हैं. उनका परिवार हॉस्पिटल का खर्च उठाने में संघर्ष कर रहा था, जिसमें उन्हें रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी का सपोर्ट मिला. उन्होंने एक्टर के परिवार की फाइनेंशियली मदद की.

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा ने बढ़ाया मदद का हाथ

बुधवार के दिन सोशल मीडिया पर हर तरफ एक्टर सुधीर दलवी से जुड़ी खबर फैली रही. एक्टर मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका परिवार उनके इलाज का खर्च उठाने में तकलीफ महसूस कर रहा है, ये बात सभी को मालूम हुई. जब ये खबर रणबीर की बहन रिद्धिमा तक पहुंची, तो उन्होंने बिना देर किए सुधीर दलवी के परिवार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया.

रिद्धिमा ने उनके अकाउंट में अपनी ओर से पैसे भेजे और एक्टर की जल्द सेहत ठीक होने के लिए प्रार्थना की. इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी. जब रिद्धिमा ने सुधीर दलवी की मदद की, तो उन्हें कई यूजर्स से ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. उनकी मदद को पब्लिसिटी पाने का तरीका बताया गया, जिस पर रिद्धिमा चुप नहीं बैठी.

उन्होंने ट्रोल्स को फटकार लगाते हुए लिखा, 'जीवन में सब कुछ दिखावे के लिए नहीं है. किसी जरूरतमंद की मदद करना और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है.'

आखिर सुधीर दलवी को हुआ क्या?

सुधीर दलवी की पत्नी सुहास दलवी ने इंडिया टुडे/आजतक संग खास बातचीत में एक्टर की बिगड़ी तबीयत के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर के दिन, जब एक्टर टीवी देख रहे थे, तब उन्हें अचानक शरीर में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उनके शरीर ने काम करना बंद किया. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया और उनके टेस्ट हुए.

उनकी पत्नी ने बताया, 'हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ये सेप्सिस संक्रमण था, जिसने उनके सभी जोड़ों पर असर डाला है. और चूंकि संक्रमण अब उनके खून में है, इसलिए उनकी रिकवरी बेहद धीमी रही है. हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा और इसलिए ये भावनात्मक और फाइनेंशियली एक मुश्किल वक्त है.'

उनका परिवार पहले से ही 10 लाख रुपये खर्च कर चुका है. डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है कि इलाज का खर्च 15 लाख तक पहुंच सकता है. सुहास दलवी बताती हैं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी धीरे-धीरे मदद मिल रही है. उनके पति एक एक्टर रहे हैं और फिलहाल एक मिडल क्लास जिंदगी जी रहे हैं. ऐसे में उनके परिवार के लिए इलाज का खर्च मैनेज करना एक मुश्किल टास्क है. बता दें कि एक्टर सुधीर दलवी ने साल 1976 में 'साई बाबा' का किरदार निभाया था.

