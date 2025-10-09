टूटी शादी का गम भूलीं राखी, TV पर की धमाकेदार वापसी, फिर मचाएंगी धमाल?

राखी सावंत का नाम सुनते और लेते ही चेहरे पर हंसी आ जाती है. राखी को एंटरटेनमेंट क्वीन भी कहा जाता है. एक्ट्रेस पिछले कई महीनों से दुबई में थीं. एक लंबे ब्रेक के बाद वो इंडिया वापस आ गईं. इंडिया लौटते ही राखी की टीवी पर एंट्री भी हो चुकी है. देखते हैं कि अपने देश लौट कर वो कौन सा धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.

आदिल संग टूटी शादी

राखी सावंत ने 2022 में आदिल खान दुर्रानी से निकाह किया था. आदिल से शादी के लिए राखी ने धर्म परिवर्तन भी किया. शादी के एक साल बाद दोनों में अनबन होने लगी. इसके बाद 2023 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. राखी ने आदिल पर घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. मामले में आदिल को जेल भी जाना पड़ा था.

मां का हुआ देहांत

एक तरफ राखी की शादीशुदा जिंदगी मुश्किल में थी. वहीं दूसरी तरफ उनकी मां का निधन हो गया. राखी सावंत की मां जया भेड़ा ब्रेन ट्यूमर और कैंसर से पीड़ित थीं. 2023, जनवरी में वो जिंदगी से जंग हार गईं और दुनिया को अलविदा कह दिया.

कैमरे पर हमेशा सबको गुदगुदाने वाली राखी के लिए मां का जाना बड़ा सदमा था. मां के जाने के बाद वो अकेली पड़ गईं. इधर उनका आदिल संग विवाद चल रहा था. इन सबके बीच राखी ने दुबई जाना ठीक समझा. राखी करीब एक साल तक वहां रहीं और खुद को ठीक किया. राखी ग्लैमर वर्ल्ड से दूर थीं. लेकिन फैन्स के दिलों पर कब्जा किया हुआ था.

फराह खान अपने यूट्यूब वीडियो के लिए राखी से मिलने दुबई गई थीं. तब लोगों को पता चला कि राखी इंडिया में नहीं हैं.

धमाकेदार होगा कमबैक

तमाम उलझन और परेशानियों को पीछे छोड़ एंटरटेनमेंट क्वीन अपने काम पर फोकस करने लगीं हैं. हाल ही में वो पति, पत्नी और पंगा के सेट पर पहुंचीं. राखी ने शो में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. सोशल मीडिया पर राखी के वीडियो छाए हुए थे. इसके अलावा राखी डिस्कवरी चैनल के Reality Ranis of the Jungle Season 2 शो में भी नजर आ रही हैं.

टीवी शो से राखी नई शुरुआत कर रही हैं. उनमें अब भी पहले जैसा चार्म और सेंस ह्यूमर दिख रहा है. बस देखना होगा कि राखी सावंत का नया वर्जन उन्हें करियर के किस मुकाम पर पहुंचाता है.

