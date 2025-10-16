पवन सिंह ने किया हीरोइन बनाने का वादा, सोलो खेल फिनाले में पहुंची आकृति नेगी, बनेंगी विनर?

अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. राइज एंड फॉल के पहले सीजन में धनश्री वर्मा, आकृति नेगी, पवन सिंह, अर्जुन बिजलानी और अरबाज पटेल जैसे सितारों का दबदबा रहा. शो फिनाले के करीब है. विनर कौन होगा. ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर आकृति नेगी के नाम का शोर है.

आकृति बनेंगी विनर?

आकृति नेगी राइज एंड फॉल की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक हैं. शो में उनका दबदबा रहा. वो पूरे सीजन अकेले गेम खेलती दिखीं. उन्होंने किसी का फॉलोअर बनने के बजाए अकेले खेलना ठीक समझा. उन्हें शो की फीमेल सिद्धार्थ शुक्ला भी कह सकते हैं. पहला ऐसा रियलिटी शो है, जिसमें कोई फीमेल कंटेस्टेंट बिना लव ट्रॉयगंल, दोस्ती-यारी और इमोशनल ड्रामा के सोलो खेलती नजर आई.

अरबाज पटेल हो या अर्जुन बिजलानी आकृति ने हर किसी को एक तराजू पर तोला और पंगे लेने से पीछे नहीं हटीं. सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने शो में कभी अपनी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं की. एक तरफ जहां बाकी कंटेस्टेंट निजी जिंदगी के टॉपिक को बाहर लाते दिखे. वहीं आकृति बिना पर्सनल लाइफ को छेड़े अपने गेम पर फोकस करती दिखीं.

Advertisement

पवन सिंह की बनीं फेवरेट

आकृति की दूसरी क्वालिटी ये भी रही कि वो आते ही पवन सिंह की फेवरेट बन गई थीं. पवन सिंह ने उन्हें हीरोइन बनाने का वादा किया था. पावर स्टार जब तक शो में रहे आकृति से मस्ती-मजाक करते रहे. शो से दोनों की चिटचैट काफी वायरल होती थी. पवन सिंह के जाने के बाद उन्हें अकेला महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला.

पंकज त्रिपाठी, ईशान किशन, आकाश दीप और नितीश कुमार रेड्डी शा जैसे स्पोर्ट्समैन आकृति को सपोर्ट कर रहे हैं. हर इंसान से गलती होती है. शो में आकृति से भी कुछ गलतियां हुईं, लेकिन कहना गलत नहीं कि अगर वो शो की विनर बनती हैं, तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी. क्योंकि वो राइज एंड फॉल के पहले सीजन की विनर क्वालिटी रखती हैं.

आकृति नेगी की बात करें, तो वो लखनऊ की रहने वाली हैं. पेशे से सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं, जिन्हें एमटीवी रोडीज (2023) से पहचान मिली. इसके बाद वो 2024 में स्पिल्टिसविला15 की विनर बनीं.

---- समाप्त ----