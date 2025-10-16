scorecardresearch
 

Feedback

पवन सिंह ने किया हीरोइन बनाने का वादा, सोलो खेल फिनाले में पहुंची आकृति नेगी, बनेंगी विनर?

अशनीर ग्रोवर का रियलिटी शो राइज एंड फॉल का पहला सीजन दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब रहा. जल्द ही शो को उसका विनर मिल जाएगा. आकृति नेगी सबसे मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में उभरी हैं. उन्होंने बिना किसी लव ट्रायंगल या ड्रामे के अकेले खेलते हुए फैन्स का दिल जीता.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहीं आकृति नेगी (PHOTO: Instagram @akritinegi_official)
सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहीं आकृति नेगी (PHOTO: Instagram @akritinegi_official)

अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. राइज एंड फॉल के पहले सीजन में धनश्री वर्मा, आकृति नेगी, पवन सिंह, अर्जुन बिजलानी और अरबाज पटेल जैसे सितारों का दबदबा रहा. शो फिनाले के करीब है. विनर कौन होगा. ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर आकृति नेगी के नाम का शोर है. 

आकृति बनेंगी विनर?
आकृति नेगी राइज एंड फॉल की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक हैं. शो में उनका दबदबा रहा. वो पूरे सीजन अकेले गेम खेलती दिखीं. उन्होंने किसी का फॉलोअर बनने के बजाए अकेले खेलना ठीक समझा. उन्हें शो की फीमेल सिद्धार्थ शुक्ला भी कह सकते हैं. पहला ऐसा रियलिटी शो है, जिसमें कोई फीमेल कंटेस्टेंट बिना लव ट्रॉयगंल, दोस्ती-यारी और इमोशनल ड्रामा के सोलो खेलती नजर आई.

अरबाज पटेल हो या अर्जुन बिजलानी आकृति ने हर किसी को एक तराजू पर तोला और पंगे लेने से पीछे नहीं हटीं. सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने शो में कभी अपनी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं की. एक तरफ जहां बाकी कंटेस्टेंट निजी जिंदगी के टॉपिक को बाहर लाते दिखे. वहीं आकृति बिना पर्सनल लाइफ को छेड़े अपने गेम पर फोकस करती दिखीं. 

सम्बंधित ख़बरें

Dhanshree Verma shares song about infidelity, domestic violence after divorce
अरबाज की दूसरी गर्लफ्रेंड बनीं धनश्री, शो के बाद टूटेगा रिश्ता?  
kiku sharda eliminated
कॉमेडी में हिट पर रियलिटी शो में फ्लॉप कीकू, क्यों हुए 'राइज एंड फॉल' से बाहर? 
Khesari Lal Yadav News
भोजपुरी स्टार खेसारी के चरणों में बैठी पत्नी, मल्लिका पर लट्टू स्वरा का पति 
rise and fall winner
'राइज एंड फॉल' में कैसा रहा धनश्री वर्मा का गेम, क्या जीत पाएंगी शो? 
dhanashree Arbaaz Patel
Rise And Fall: Dhanashree को हुई चिढ़, बोलीं... 
Advertisement

पवन सिंह की बनीं फेवरेट 
आकृति की दूसरी क्वालिटी ये भी रही कि वो आते ही पवन सिंह की फेवरेट बन गई थीं. पवन सिंह ने उन्हें हीरोइन बनाने का वादा किया था. पावर स्टार जब तक  शो में रहे आकृति से मस्ती-मजाक करते रहे. शो से दोनों की चिटचैट काफी वायरल होती थी. पवन सिंह के जाने के बाद उन्हें अकेला महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला. 

पंकज त्रिपाठी, ईशान किशन, आकाश दीप और नितीश कुमार रेड्डी शा जैसे स्पोर्ट्समैन आकृति को सपोर्ट कर रहे हैं. हर इंसान से गलती होती है. शो में आकृति से भी कुछ गलतियां हुईं, लेकिन कहना गलत नहीं कि अगर वो शो की विनर बनती हैं, तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी. क्योंकि वो राइज एंड फॉल के पहले सीजन की विनर क्वालिटी रखती हैं. 

आकृति नेगी की बात करें, तो वो लखनऊ की रहने वाली हैं. पेशे से सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं, जिन्हें एमटीवी रोडीज (2023) से पहचान मिली. इसके बाद वो 2024 में स्पिल्टिसविला15 की विनर बनीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement