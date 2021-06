निशा रावल-करण मेहरा के सपोर्ट में बंट गई इंडस्ट्री, जानें किसने क्या कहा

एक्ट्रेस निशा रावल और करण मेहरा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दोनों की शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल मची है. दोनों तलाक ले रहे हैं. मामले ने तूल तब पकड़ा जब सोमवार रात को निशा ने करण के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सोमवार रात को करण को अरेस्ट किया और मंगलवार को उन्हें जमानत मिल गई.

करण और निशा दोनों अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं और एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं. टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे निशा के सपोर्ट में हैं तो कुछ करण के. इंडस्ट्री बंटी नजर आ रही है.

शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में करण के साथ काम करने वाले एक्टर रोहन मेहरा करण के सपोर्ट में आए हैं. रोहन ने कहा- 'करण को मैं पिछले 5-6 सालों से जानता हूं. रियल लाइफ में वो बहुत अच्छे इंसान हैं. सेट पर वो सभी के प्रति बेहद रिस्पेक्टफुल रहे हैं, यहां तक कि टैक्नीशियन से भी. मैंने कभी उन्हें अपना टेम्पर खोते हुए नहीं देखा और न ही कभी आवाज ऊंची करते हुए. यहां तक कि हम बिग बॉस के घर मे भी साथ रहे, जहां खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन वहां भी करण ने हमेशा शांति बनाए रखी.'

क्या बोले संजय गांधी?

वहीं, ये रिश्ता में करण के ताऊजी का किरदार निभाने वाले संजय गांधी ने आजतक से बातचीत के दौरान कहा- 'मैं करण को काफी समय से जानता हूं. जो आज खबरें पढ़ी हैं कि उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था, यह सुनकर यकीन ही नहीं होता है. करण ऐसा कभी कुछ करेगा, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता है. वो बेहद ही जेंटेलमैन किस्म के इंसान हैं. इन तीन सालों में करण को गुस्सा करते या किसी पर चिल्लाते कभी नहीं देखा.न ही सेट पर उसके कोई टैंट्रम थे. वो अक्सर सेट भी टाइम पर ही आता था.'

मनवीर गुर्जर ने किया करण का सपोर्ट

बिग बॉस फेम मनवीर गुर्जर भी करण के सोपर्ट में आ गए हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- मैं करण से बिग बॉस 10 में मिला. और मेरे शब्दों को मार्क कर लीजिए, वो बहुत केयरिंग और हम्बल थे. हार्ड टाइम ब्रो करण मेहरा. मजबूत रहो, धैर्य रखो.



Correct! Totally Agreed.. I met him in BiggBoss10.. And MARK MY WORDS.. He was sooooooooo caring nd humble. Hard time bro #KaranMehra StayStrong. Be patience.. https://t.co/LArrSQHEDa