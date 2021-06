पिता के निधन से दुखी हंसल मेहता, लिखा- 'पापा आपको दूसरी दुनिया में मिलूंगा'

मशहूर डायरेक्टर हंसल मेहता के पिता दीपक सुबोध मेहता का निधन हो गया है. हंसल मेहता ने ये दुखद खबर ट्विटर पर दी है. हंसल मेहता ने अपने पिता संग फोटो शेयर की है और इमोशनल पोस्ट लिखा है.

हंसल मेहता का पिता ने नाम पोस्ट

हंसल मेहता ने ट्वीट में लिखा- मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पिता मुझसे ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे. लेकिन मैं गलत था. पापा आपको दूसरी दुनिया में मिलूंगा. वे इस दुनिया के सबसे हैंडमस, सौम्य और उदार व्यक्ति थे. पापा आपके बिना शर्त मुझे प्यार करने के लिए शुक्रिया. मेरे लीजेंड मेरे हीरो, आपका शुक्रिया.

I always thought he would outlive me. I was wrong. See you on the other side Pappa. The most handsome man in the world. And the most gentle and generous human being that I’ve ever met. Thank you Pappa for your unconditional love. Thank you my legend, my hero. pic.twitter.com/JkISj0mrKA