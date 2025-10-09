scorecardresearch
 

Feedback

'पेट निकला हुआ था, सिर पर बाल नहीं थे...', सिद्धू ने याद किए कपिल शर्मा के पुराने दिन

नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में छह साल बाद द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीसरे सीजन में वापसी की थी और अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की भूमिका निभाई थी. हाल ही में सिद्धू ने कपिल शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Advertisement
X
कपिल शर्मा पर बोले सिद्धू (फाइल फोटोः PTI)
कपिल शर्मा पर बोले सिद्धू (फाइल फोटोः PTI)

नवजोत सिंह सिद्धू कुछ महीने पहले 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के साथ फिर से सुर्खियों में आए. कॉमेडी शो खत्म करने के बाद नवजोत अब इंडियाज गॉट टैलेंट में बतौर जज के नजर आ रहे हैं. हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा की जमकर तारीफ की और बताया कि कैसे कपिल शर्मा ने अपने टैलेंट से कमाल कर दिया.

क्या कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने?
नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अपनी लाइफ और स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, 'अपने जुनून का पीछा करना आसान नहीं है. न तो आपके माता-पिता और न ही समाज इसकी कद्र करता है. माता-पिता आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कहते हैं. वे आपके इच्छा को दबाते हैं और पढ़ाई के लिए मजबूर करते हैं. इस बीच समाज लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है. इसलिए, आपको इस बाधा को पार करना होगा. दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग क्या कहेंगे. इसके अलावा टैलेंट को एक मंच की जरूरत होती है. अवसर के बिना टैलेंट व्यर्थ है.

(Photo: Instagram/@kapilsharma)

सिद्धू ने उदाहरण देते हुए कहा, 'कॉमेडियन कपिल शर्मा भुल्लर थिएटर सोसाइटी में हफ्ते में दो दिन 100 रुपये में काम करते थे. फिर जब वे 2006 में पहली बार टीवी पर दिखाई दिए तो उनके बाल नहीं थे, उनका पेट निकला हुआ था, और वे 45 साल के बुजुर्ग जैसे दिखते थे. लेकिन जब उन्होंने एक बड़े मंच पर परफॉर्म किया तो उनकी प्रतिभा निखर कर आई. आईपीएल में भी लोग रातोंरात स्टार बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक बड़ा मंच मिलता है.'

सम्बंधित ख़बरें

Rajiv Thakur
'कपिल के भरोसे नहीं रह सकता', क्यों बोले बेस्ट फ्रेंड राजीव ठाकुर? 
Kapil Sharma Chandan Prabhakar
नया शो लेकर वापस आए Chandan Prabhakar! 
modi sarkar operation lawrence bishnoi gang
सलमान खान के जानी दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू... क्या खत्म होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खेल?  
Kapil Sharma
कपिल शर्मा को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बंगाल से पकड़ा 
riddhima kapoor sahni film debut
45 की उम्र में डेब्यू करेंगी Riddhima Kapoor Sahni 
Advertisement

गौरतलब है कि सिद्धू के वन-लाइनर्स को काफी पसंद किया जाता है. सिद्धू ने यह भी बताया कि उनके मजेदार वन-लाइनर्स को फैंस 'सिद्धूइज्म' कहते हैं. एक किस्सा शेयर करते हुए सिद्धू ने कहा, 'वन-लाइनर्स पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को भी पसंद था.  इस वजह से बुश मुझसे मिलना चाहते थे.'

बुश को पसंद आई सिद्धू की लाइन

सिद्धू ने बताया, 'जब मैं भाजपा में था सरदार मनमोहन सिंह ने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया. उनके निजी सहायक ने मुझे फोन करके बताया कि जॉर्ज बुश आ रहे हैं और पूछा कि सिद्धूइज्म क्या है? उन्हें बताया गया कि यह आदमी जो भी कहता है वह सिद्धूइज्म बन जाता है. जब मैं गया, तो बुश ने मुझसे पॉजिटिविटी पर कुछ कहने के लिए कहा. मैंने कहा, 'अपना चेहरा सूरज की ओर रखो ताकि तुम्हें अपनी परछाईं कभी न देखनी पड़े.' वह हंसे, लेकिन मैंने इन चीजों की प्लानिंग  नहीं बनाई थी. मैं बस दिल से बोलता हूं, और लोग इससे जुड़ जाते हैं.'

बता दें कि सिद्धू हाल ही में  नेटफ्लिक्स इंडिया पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में बतौर जज दिखाई दिए थे. इसके बाद वह इंडियाज़ गॉट टैलेंट के नए सीजन में जज हैं. शो में सिद्धू के साथ मलाइका अरोड़ा और शान भी नजर आ रहे हैं. इंडियाज गॉट टैलेंट हर शनिवार-रविवार रात 9:30 बजे सोनी टीवी पर आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement