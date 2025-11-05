scorecardresearch
 

तलाकशुदा अभिषेक को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थीं फरहाना? मृदुल ने खोली पोल, एक्ट्रेस का उतरा मुंह

फरहाना भट्ट और मृदुल तिवारी के बीच तीखी बहस और झगड़ा देखने को मिला है. मृदुल ने फरहाना को बेबाकी से जवाब दिया. शो में यूट्यूबर मृदुल का गेम अप हुआ है. जिस तरह उन्होंने फरहाना के सामने अपनी बात रखी और स्टैंड लिया है. इसकी यूजर्स ने तारीफ की है.

फरहाना भट्ट की मृदुल तिवारी ने की बोलती बंद (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)
फरहाना भट्ट की मृदुल तिवारी ने की बोलती बंद (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)

बिग बॉस में घमासान तेज हो गया है. शो में हर किसी के रंग दिखने लगे हैं. फरहाना की आए दिन हर किसी से लड़ाई हो रही है. आलम ये है कि अब दर्शक भी उनके झगड़ों को देखकर ऊब चुके हैं. इस वीक भी फरहान का शो घर में चालू है. अपकमिंग एपिसोड में उनका झगड़ा मृदुल तिवारी संग हुआ है. फरहाना की तीखी बातों का मृदुल ने बेबाकी से जवाब दिया है.

मृदुल-फरहाना में लड़ाई
यूपी के मृदुल तिवारी ने फरहाना पर अटैक किया है. उन्होंने फरहाना को जो तगड़े जवाब दिए हैं, उसे सुनकर फरहाना की बोलती बंद हो गई है. वीडियो में दिखाया गया है मृदुल को फरहाना ने बेवकूफ बताया. इससे चिढ़कर यूट्यूबर ने पूछा- अगर हम सभी बेवकूफ हैं तो तुम पढ़ी लिखी हमारे बीच में क्या कर रही हो? फरहाना का कहना है मृदुल ये सब बातें अपने मास्टर (गौरव खन्ना) को सुना रहे हैं. जवाब में मृदुल ने माना कि वो दुमछल्ले हैं, गौरव मास्टर हैं, लेकिन फरहाना कढ़ाई हैं. वो थोड़ी पढ़ाई और कर लेती तो कढ़ाई नहीं होती आज.

फरहान की हुई बोलती बंद 
मृदुल के वन लाइनर सुनकर घरवाले ताली और सीटियां बजाने लगते हैं. सभी फरहाना के खिलाफ दिखे. मालती की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थीं. ये देखकर फरहाना कहती हैं कि तुम मेरे जूते पर हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. मृदुल बोले- ठीक है मैं इसकी जूती पर हूं. पहले हफ्ते इसने अभिषेक बजाज से कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, उसने तुझे ठुड पर रख दिया. बॉयफ्रेंड तो छोड़ो घर में इसका फ्रेंड तक नहीं है. ये बात सुनकर फरहाना का मुंह उतर जाता है. वो वहां से उठकर चली जाती हैं.

सोशल मीडिया पर ये प्रोमो छाया हुआ है. जिस तरह फरहाना की मृदुल ने बोलती बंद की है, वो देख ऑडियंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. फैंस मृदुल को शो में स्टैंड लेता और अपना पक्ष रखता हुआ देख खुश हैं. उनका मानना है कैप्टन बनने के बाद से मृदुल का गेम अप हुआ है. उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है. देखना होगा इस लड़ाई पर वीकेंड का वार में सलमान किसका पक्ष लेते हैं. 

