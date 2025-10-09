scorecardresearch
 

'भूत बना दूंगा', क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती पर चिल्लाए मृदुल, बोले- इतनी बुरी गाली...

बिग बॉस में मृदुल तिवारी और मालती चाहर की जोरदार लड़ाई हुई है. मृदुल ने मालती पर चिल्लाते हुए तीखे शब्द कहे, जिससे घर का माहौल गरम हो गया. शो में पहली बार मृदुल का एग्रेसिव साइड दिखा है. वहीं फरहाना-मालती के बीच भी कैटफाइट हुई. कैप्टेंसी टास्क में जीतने के लिए सब फ्रंटफुट पर खेल रहे हैं.

बिग बॉस में एग्रेसिव हुए मृदुल (Photo: Instagram @themridul_)
बिग बॉस में गेम रोमांचक हो गया है. यूपी के छोरे मृदुल तिवारी ने करीबन डेढ़ महीने बाद अपना गेम दिखाया है. बीते कई वीकेंड का वार से सलमान यूट्यूबर को शो में कुछ करने, गेम खेलने को कह रहे थे. सलमान से बार-बार ताने सुनने के बाद मृदुल का पिछले हफ्ते रोना तक छूट गया था. लेकिन अब लगता है मृदुल का गेम अप होने लगा है.

मृदुल-मालती में हुई लड़ाई

इस वीक वो घर के मुद्दों में अपना पक्ष रखते दिखे हैं. राशन टास्क में उन्होंने तान्या मित्तल को आईना दिखाया था. अपकमिंग शो में मृदुल ने मालती चाहर संग फाइट की है. शो में जबसे मालती आई हैं वो मृदुल को अपना भाई बनाकर चल रही हैं. उन्हें गेम को लेकर सलाह दे रही हैं. लेकिन अब दोनों के बीच पंगा हो गया है. गुरुवार के एपिसोड में दोनों को लड़ते देखा जाएगा. कैप्टेंसी टास्क को लेकर उनमें जंग होगी. प्रोमो वीडियो में मृदुल क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन पर चिल्लाते दिखे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

मालती पर चिल्लाए मृदुल

उन्होंने मालती से कहा- मैंने अभी तक किसी को फालतू शब्द नहीं बोले हैं. इरिटेट होते हुए मालती ने कहा- तू पागल है. जब बोलना था तब तो बोला नहीं. ये सुनकर मृदुल बोले- मैंने 1 सेकंड को सोचा कि इसे इतनी बुरी गाली दे दूं कि इसे शर्म आ जाएगी. मैं भी अपनी बात रखूंगा. तभी मालती यूट्यूबर को इग्नोर कर वहां से चली जाती हैं. ये देखकर मृदुल का पारा हाई होता है. उन्होंने कहा- भूत बना दूंगा 1 मिनट में. तेरे जैसे 50 पागल बेच दूंगा 1 मिनट में. मालती ने मृदुल को उनके सामने जाने को कहा. लेकिन यूट्यूबर ने चिल्लाते हुए कहा वो कहीं नहीं जाएंगे. 

फरहाना-मालती के बीच हुई कैटफाइट

मृदुल का गेम में पहली बार एग्रेसिव साइड दिखा है. फैंस ये जानने को बेताब हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शांत रहने वाले मृदुल को इतना गुस्सा आ गया. दूसरी तरफ, शो में कैटफाइट भी दिखी. मालती की फरहाना भट्ट से लड़ाई हुई. दोनों में टास्क के दौरान तू तू-मैं मैं हुई. उनके बीच का ये दंगल देखने लायक होगा. मालती ने गुस्से में फरहाना को धक्का भी दिया. पहले ही हफ्ते में मालती ने घर का माहौल गरम कर दिया है. नेहल और नीलम के बीच भी धक्का मुक्की हुई. कैप्टन बनने के लिए सब एक-दूसरे पर हमला बोल रहे हैं. देखते हैं इस वीक घर का नया कैप्टन कौन बनता है.

---- समाप्त ----
